Abuelita es la estrella de las redes gracias a su canal de cocina

Ciudad de México.- Para algunos, la cuarentena provocada por el coronavirus ha representado un verdadero dolor de cabeza, pero para Lucy Pollock, de 97 años, esta ha sido la oportunidad perfecta para compartir sus recetas de cocina a través de su cuenta de Facebook.



Marry Ellen Raneri, hija de Lucy, fue quien le presentó la idea a la abuela, pensó que no debían conformarse con escuchar sus recetas, y que debía compartirlo con el mundo entero, por lo que crearon una página llamada “Baking With Lucy” donde comparten las recetas y videos de la abuelita cocinando.



“Hicimos el primer video la semana pasada, mostrando cómo hacer sus bollos de Pascua. Obtuvo toneladas de puntos de vista, y estábamos respondiendo preguntas al respecto por el resto del día”, comentó su hija.



La idea surgió de un amigo de la familia, al principio no le dieron mucha importancia, pero después coincidieron en que no sería mala idea ya que en la familia de inmigrantes, la cocina es un talento que todos han heredado.







Cuando le plantearon la idea a Lucy, sus hijos creyeron que no aceptaría y que se pondría nerviosa al aparecer frente a una cámara, pero la realidad es que la abuelita se desenvolvió de una manera tan natural que tuvo gran éxito.



“Le pregunté qué pensaba que sería la parte más difícil de grabar en video y ella dijo: ‘Nada'. Estaba más preocupada por la levadura. Mi madre era muy particular cuando usaba levadura. La gente tiende a calentar demasiado el agua. Mi madre golpeó nuestras cabezas para no calentar demasiado el agua y quemar la levadura”, dijo Mary Ellen.



El éxito de sus recetas inmediatamente se vio reflejado en el número de usuarios que se unieron a sus videos y comenzaron a seguirla en su página de Facebook, donde además comparte escritos de recetas legendarias que ha guardado por años.



“Fue genial ver los mensajes y comentarios que recibimos durante la primera transmisión en vivo. La gente compartió todo tipo de recetas que también habían transmitido a través de sus familias”, señaló Mary Ellen.









