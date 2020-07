Abuelita se vuelve viral con receta de bisquets de 4 ingredientes

Escuchar Nota

Pat Wilbanks es una cocinera de la vieja escuela, de esas que. Para muchos usuarios fue una manera de refrescar lo recuerdos de infancia, de cómo les cocinaba su madre o abuelas,Los videos de, habitante de surgieron como un favor a una amiga a quien solía hornear sus deliciosos bisquets cuando era su vecina y que ahora vive en un hogar de ancianos.Fue gracias a queElla no tenía idea de qué significa hacerse viral, pero se siente muy agradecida y contenta de compartir su receta de familia con otros.La abuelita que vive en LaFayette, Georgia, cocina desde niña ya que, contó a Today.Pat aprendió a hacer estos bisquets con cuatro ingredientes así como otras recetas gracias a la abuela de su esposo. La receta clásica de galletas consistía en manteca de cerdo, harina y suero de leche de la vaca, en su receta actual los ingredientes han variado un poco.(8 piezas)• 1 1/2 tazas de harina con levadura, más 1/3 taza para espolvorear• 1/3 taza de manteca vegetal (Crisco)• 1 taza de suero de leche o un poco menos (sin grasa no funciona bien, según Pat)• 2 1/2 cucharadas de mantequilla derretida (no margarina)1. Precalienta el horno a 425°F.2. Revuelve hasta combinar bien la harina, la manteca y el suero de leche en un tazón grande.3. Enharina una charola o bandeja para hornear, allí amasa la mezcla y forma una plana de aproximadamente 3/4 de pulgada de grosor.4. Corta las piezas redondas con un molde y colócalas en una bandeja para hornear separada.5. Cubre cada galleta con una cucharada de mantequilla derretida.6. Hornea las galletas por 13 minutos, 2 minutos más para una superficie dorada.¡Disfrútalos calientes!