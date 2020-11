Abuelito no sufre maltrato, aclara familia; ahora, son víctima de agresiones

Escuchar Nota

En redes sociales se vitalizó la historia de que Don José Carmen Rueda, habitante de la colonia Las Palmas, sufría de maltrato por parte de su familia. Información por la que su familia sufre de agresiones e incluso la persona que ayuda a cuidarlo perdió su empleo.Según explica Irma, Don José, de 78 años de edad, es cuidado por su cuñada y una persona más, pero al no contar con un baño en su cuarto y no poder llevarlo a la planta baja, tienen que asearlo afuera de su habitación.Aseguran que por ello, vecinos pudieron tomarle fotografías, algunas veces desnudo, otras sin camisa o calcetines, con la presunta intensión de ayudar al señor de la tercera edad que creían era víctima de maltrato.Hasta su domicilio llegó personal de la Dirección de Atención a Víctimas y Cédula de Búsqueda, quien corroboró que el señor no sufría delito alguno.Sin embargo, las fotografías se viralizaron en redes sociales por lo que sus familiares y cuidadores han empezado a ser víctima de agresiones y amenazas.En las redes nos dicen que nos quieren quemar la casa, que nos van a golpear a la señora que ayuda a mi cuñada que es la que ven con el cabello rojo en la fotografía que la van a desnudar que le van a pegar, muchas cosas” , apuntó Irma Rueda, hija de José Carmen Rueda,Ayer que me fui a trabajar, yo trabajo en el tianguis, entonces gente que me agredía, que me decía que me iban a dejar desnuda igual que el señor, que para que yo sienta lo que el señor siente al estar desnudo, por ejemplo hoy me tengo que ir a trabajar y no me marcaron, yo tengo una niña de ocho años que tengo que mantener”, apuntó Edith quien ayuda a cuidar a Don José.Irma aclaró que las fotos que se ven es cuando se prepara a su padre para bañarlo, pues en su cuarto no hay un baño, y al ser mujeres quienes lo cuidan no lo pueden bajar.La familia agradece a quienes subieron las fotos, para tratar de ayudar a Don José al creer que era víctima de maltrato, pero ya han certificado que no es así y solo debe enfrentar las carencias que tiene su familia, pues no puede caminar y ellas no pueden cargarlo para llevarlo a la planta baja.En ese cuarto que tiene, un cuartito de cuatro por cuarto de lamina, porque no nos alcanza, ni tenemos, no somos de dinero, todos somos gente trabajadora, entonces a nuestras posibilidades lo tenemos de la mejor manera”.Con información de Excélsior