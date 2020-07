Abuelito vende dibujos en la calle para poder sobrevivir durante la pandemia

Escuchar Nota

Amigxs, hoy conocí a Don Baldemar, es un señor dibujante de 74 años, vende sus dibujos para vivir. Si quieren apoyarlo comprando un dibujo o trayéndole algo de comer, se los agradecerá mucho. Se encuentra frente al Cinépolis Diana, sobre reforma en la CdMX. pic.twitter.com/GPdyFkWOLx — M. (@decosmonaute) June 27, 2020

“El día de ayer le llevamos el dinero que todos ustedes con su gran corazón hicieron favor de donar. Don Baldemar no aceptó todo por su seguridad, ya que vive en la calle y lo pondría en riesgo. Acordamos con él guardarlo y llevarle cada semana un tanto hasta que se termine”, contó la usuaria.



... de igual manera irlo llevando conforme lo vaya requiriendo. Gracias gracias gracias a todxs quienes donaron, me comprometo de todo corazón a hacerle llegar todo pero no ponerlo en una situación que sería riesgosa para él mientras no tenga un lugar donde quedarse. pic.twitter.com/IUlbU7oqqc — M. (@decosmonaute) June 28, 2020

La pandemia por coronavirus ha cambiado la forma de vida de la humanidad. Por desgracia, hay personas que perdieron la vida, a seres queridos, su trabajo, su negocio o su casa.Ante esta situación han tenido que hacer todo lo posible y utilizar sus habilidades para salir adelante. Por suerte para algunos, las redes sociales han sido una gran ayuda y han encontrado en ellas a personas de gran corazón.Tal es el caso de un abuelito que vende dibujos para poder sobrevivir.Se llama Don Baldemar y tiene 74 años. Es indigente y por lo general se sienta frente al Cinépolis Diana, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para tratar de conseguir un poco de dinero.Una usuaria en Twitter compartió la historia del señor de la tercera edad para poder ayudarlo, ya sea comprándole un dibujo o con comida.La respuesta de los usuarios fue mejor de la esperada tras hacerse viral la historia. No dudaron en brindar un poco de auxilio para que Baldemar la pueda pasar mejor durante esta difícil etapa.La joven le llevará poco a poco el dinero y las donaciones en especie, pues no tiene dónde guardar todo y no quiere exponerlo a más riesgos.Incluso, han brindado apoyo para conseguirle un cuarto para que tenga dónde dormir y bañarse.