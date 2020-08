Abuelitos aprovechan clases a distancia y conmueven en redes sociales

Escuchar Nota

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

76 años y no se rinde!! pic.twitter.com/rzUoItXGV5 — Chapar..Rita Mosha! (@Alesidenew) August 26, 2020

Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más pic.twitter.com/yhGAdO7R8e — Luz Linares (@marialuzlinares) August 24, 2020

La Secretaría de Educación de Pública (SEP) comenzó el ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad a distancia con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Sin embargoHa sido a través de las redes sociales que algunos casos de personas de la tercera edad han conmovido e inspirado a más gente, ya que decidieron aprovechar el programa de “Aprende en Casa” instaurado por la SEP para repasar sus conocimientos o incluso buscar la conclusión de un grado.Un ejemplo de adulto mayor que decidió volver a tomar cuadernos y plumas fue Ángeles, de 71 años, en la Ciudad de México. Su historia fue dada a conocer por su nuera, Andrea Salmerón, quien señaló que la señora estudió hasta el sexto de primaria y ahora, con las clases a distancia, busca saber en qué etapa de su aprendizaje se quedó y a partir de ahí seguir aprendiendo.“Por ahora le entusiasma muchísimo seguir en las clases de tele. La televisión debe regresar a su vocación formativa y de información”, mencionó Salmerón.Por su parte, otra usuaria a través de Twitter publicó un mensaje que tomó notoriedad ya que fue su propia madre la que decidió prender la televisión y seguir adelante.“Ay, no. Mi mamita de 76 años solo estudió hasta 6to de primaria y ahorita me dice: ‘hija, fíjate a qué hora van a pasar las clases de secundaria por la TV para tomarlas, hay que aprovechar a ver qué aprendo’. Me acaba de dar un super ejemplo y no sé qué mezcla de emociones sentí”Y así cómo estos casos, más usuarios en redes sociales han hecho públicos casos cercanos de gente mayor decidiendo estudiar de nuevo. “Hoy mi abuelita empezó sus clases también. Se confirma que las clases en la tele son un éxito entre los abuelitos”, mencionó otro.