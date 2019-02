Abuelo causa pánico al volante

Un hombre de la tercera edad provocó pánico entre automovilistas que transitaban sobre el bulevar Fundadores, cuando al sufrir un desorden mental avanzó en contra durante varios minutos y se impactó contra al menos ocho vehículos que “se topó” en el camino.La contingencia que movilizó a las autoridades ocurrió durante la mañana de ayer, cuando el sexagenario no identificado manejaba su camioneta Ford cerca de Paseo de la Reforma, siendo en ese sector donde perdió la conciencia.Debido a eso, el hombre recorrió el bulevar en sentido contrario, provocando alerta entre los conductores, muchos de los cuales lo esquivaron de manera efectiva, aunque otros no corrieron con la misma suerte.Y es que a la altura de la colonia Zaragoza, la camioneta de modelo antiguo chocó de frente contra una unidad de Protección Civil cuyo conductor no maniobró con tiempo, recibiendo el impacto con que terminó la loca carrera.En cuestión de minutos autoridades arribaron al lugar para tomar conocimiento, dialogando con el hombre aunque sin ponerlo bajo arresto debido a la condición emocional en que se encontraba, pero solicitando la presencia de sus familiares para enterarlos de lo ocurrido.Finalmente, autoridades y los familiares directos del conductor lograron entablar un acuerdo reparatorio con cada uno de los afectados, logrando una rápida solución al problema en que se vieron involucrados; el conductor de la tercera edad en minutos logró volver a su casa a la do de los suyos, como si nada hubiera pasado.