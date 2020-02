Abundan propuestas para reforma electoral

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De septiembre de 2018 a la fecha, legisladores han presentado 109 iniciativas para modificar el sistema político electoral mexicano, por lo que ya es considerado el tema prioritario en el Congreso.



De acuerdo con un recuento del Instituto Belisario Domínguez (IBD), estas propuestas legislativas comprenden a las presentadas en ambas Cámaras (de Diputados y de Senadores), de las cuales, alrededor del 36 por ciento son iniciativas de reforma constitucional.



Sobre éstas, señala el organismo del Senado, destacan cuatro temas: modificaciones a la estructura y funcionamiento del INE; financiamiento de partidos políticos; representación política; y segunda vuelta electoral y Gobierno de coalición.



Sin embargo, entre los grupos parlamentarios no hay consensos, en vísperas de que se celebren los comicios de 2021 o "las elecciones más grandes de la historia de México", como han sido nombradas por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y por el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrado Felipe Alfredo Fuentes.



El IBD especifica que la mayoría de estas iniciativas fueron promovidas por legisladores de Morena, y sobresale el tema de la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Al respecto, se apunta, han sido presentadas 12 iniciativas de las cuales, nueve son de carácter constitucional.



De éstas últimas, cinco están pendientes en comisiones y las otras cuatro ya han tenido primera lectura en la Cámara de Diputados. Todas las de primera lectura son de Morena y una del PES.



Entre las más avanzadas en el proceso legislativo (primera lectura) se encuentra la de la diputada morenista Tatiana Clouthier, quien plantea reducir el 50 por ciento del financiamiento público que recibirán anualmente los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.



Con respecto a modificaciones sugeridas para el INE, los morenistas impulsan propuestas como reducir el consejo general del instituto. Mientras actualmente se conforma de un consejero presidente y 10 consejeros electorales, se quiere ajustar a un consejero presidente y 6 electorales.



También se plantea reducir de 9 a 6 años el periodo para desempeñarse como consejeros sin posibilidad de reelección, además de que quienes se hayan desempeñado en ese puesto, no puedan tener acceso a cargos en puestos públicos durante los seis años siguientes tras concluir el encargo.



Así como eliminar la figura de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para ser sustituida por consejos electorales locales en cada entidad federativa.



Otras iniciativas están relacionadas con la disminución en la representación política y la segunda vuelta electoral.



Reforma publicó ayer que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza la propuesta de crear una autoridad electoral única, por medio de un Sistema Nacional de Elecciones que simplifique procedimientos.



Dejan pendiente segunda vuelta



Legisladores de la Oposición (PAN, PRI y PVEM) han propuesto tres iniciativas sobre segunda vuelta electoral, uno de los temas pendientes y que no fue incorporado a la reforma político electoral de 2014, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) en el análisis.



El organismo del Senado refiere que las iniciativas sobre la segunda vuelta electoral coinciden en que si en la primera vuelta ningún candidato obtiene más del cincuenta por ciento de la votación válida emitida en la elección o mayoría absoluta, se podrá proceder a una segunda ronda entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos. Y ganará la elección la o el candidato que obtenga el mayor número de sufragios.



La principal diferencia entre las iniciativas, se señala, es que mientras el PAN y el PVEM proponen que este mecanismo sólo aplique en las elecciones para Presidente de la República, la propuesta del PRI la hace extensiva para las elecciones de gobernadores estatales.



Dichas iniciativas se encuentra pendientes en las comisiones de la Cámara de Senadores y una en la Cámara de Diputados.