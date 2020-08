Abusa de su novia, lo encarcelan y al salir la mata

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un hombre del estado de Virginia que permanecía en prisión a la espera del juicio acusado de violar a una mujer, fue liberado debido a la pandemia del coronavirus y al poco tiempo asesinó a tiros a la víctima, quien había sido su novia, de acuerdo con la Policía, informa The Washington Post.



El sujeto, identificado como Ibrahim E. Bouaichi, fue encarcelado el año pasado sin derecho a fianza en la ciudad de Alexandria por varios cargos que incluyen violación, estrangulamiento y secuestro. Karla Domínguez, originaria de Venezuela, testificó en su contra a finales de 2019 por un incidente que tuvo lugar en octubre en su departamento.



A raíz de la pandemia de coronavirus, los abogados de Bouaichi argumentaron que debía ser liberado en espera del juicio, porque el virus representaba un peligro para las partes. El 9 de abril un juez ordenó su liberación con una fianza de 25 mil dólares a pesar de las objeciones de un fiscal.



Aunque el joven de 33 años no tenía permitido salir de su casa, salvo para reunirse con sus abogados, el 29 de julio incumplió la disposición y con un arma de fuego mató a Domínguez afuera de su apartamento, según fuentes policiales.



Tras el asesinato, los oficiales no pudieron localizar a Bouaichi, por lo que emprendieron un operativo para dar con su paradero declarándolo "armado y peligroso". Fue este miércoles por la mañana cuando las fuerzas de seguridad lo identificaron en el condado de Prince George. Las patrullas lo persiguieron, provocando que Bouaichi se estrellara en su auto.



Cuando los policías se disponían a arrestarlo, este se habría disparado, pero seguía con vida. Hasta el jueves se encontraba en un hospital en estado grave.



Su liberación de la cárcel y el asesinato de Domínguez representan un trágico ejemplo de efecto colateral de la crisis sanitaria. Los abogados del acusado, señalaron que "las dos personas involucradas eran novios", y expresaron que estaban "ciertamente entristecidos por la tragedia que ambas familias han sufrido".



