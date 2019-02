Abusan en EU de menores migrantes

El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, en inglés) reveló que se han denunciado miles de casos por abuso sexual contra menores migrantes no acompañados bajo la custodia del Gobierno, revelaron documentos citados ayer por el sitio Axios.Las denuncias contra miembros del personal del Departamento de Salud incluyen todo: desde rumores de abusos, grabación de videos pornográficos y hasta tocar los genitales de los menores por la fuerza.De acuerdo con los documentos, desde octubre de 2014 hasta julio de 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados recibió 4 mil 556 quejas y el Departamento de Justicia mil 303, éstas incluyen 178 denuncias por abuso sexual por parte de personal adulto.Los datos revelan que al menos 851 casos habrían sido cometidas por otro menor; 254 por un desconocido; 178 por un adulto del centro migratorio y 19 por un adulto que no era miembro del centro.La oficina de Ted Deutch, representante del Departamento de Salud, señaló que los documentos incluyen la respuesta a una solicitud del Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitada en enero."Este comportamiento es despreciable, desagradable, y todo esto es solo el comienzo de las preguntas que el HHS tendrá que responder sobre cómo manejan esto y lo que está sucediendo en estas instalaciones", dijo Deutch a Axios.Por su parte, el HHS aseguró que la seguridad de los menores es su principal preocupación al administrar el programa de menores migrantes no acompañados.Asimismo, señaló que cada uno de los detenidos tienen una licencia del estado respectivo para los servicios de cuidado infantil.Los indocumentados detenidos en prisiones federales de California pasan hasta 22 horas diarias confinados en sus celdas, según un informe difundido el martes por autoridades estadales, que denuncia además problemas para acceder a servicios de salud y obstáculos para recibir visitas y asistencia legal.El Departamento de Justicia de California publicó el martes el resultado de una auditoría hecha en 2018 a los 10 centros de detención para indocumentados en este estado, ordenada en una ley aprobada un año antes en respuesta a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.