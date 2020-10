Abuso sexual y plagio: las polémicas de Joe Biden rumbo a las elecciones en EU

Escuchar Nota

"Ni una sola vez, nunca, pensé en haber actuado de manera inapropiada", se defendió el demócrata.

es el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y se enfrenta al actual mandatario Donald Trump; sin embargo,que han sobresalido en la contienda por la Casa Blanca., mientras que sus otros dos hijos, Joe y Hunter resultaron heridos, por lo que tuvo que rendir protesta desde el hospital. Después, en 1977 se casó nuevamente con, una profesora de inglés con quien tuvo una hija.Hunter, el hijo del candidato del Partido Demócrata, ha sido ligado a temas de, luego de que se dieran a conocer correos electrónicos en los que. Mientras que el último escándalo por drogas fue en 2019, cuando se difundió que Hunter fumó crack en un centro nocturno de Washington.Sin embargo, unos de los escándalos más sonados de Biden es el que involucra a, una mujer que trabajó con él hace 30 años y quienen 1993. Por si fuera poco,, pero el aspirante a la presidencia negó los hechos al declarar que "no son ciertas, esto no sucedió".De acuerdo con Tara Reade, el abuso ocurrió estaban solos en un edificio de oficinas de la Cámara de Senadores, dónde la acorraló contra una pared.El ex vicepresidente de Estados Unidos también negó haber besado a una ex legisladora que señaló haber sido "mortificada" cuando Joe Biden le plantó un "gran, lento beso" atrás de la cabeza cuando iba a participar en un mitin en Nevada en 2014.También, se vio involucrado en el. Y en 2015, su hijo Joe Beau murió a los 46 años de cáncer cerebral.