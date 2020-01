Abusos de Legionarios, pena y vergüenza a la Iglesia: Nuncio Apostólico

Escuchar Nota

“Nos da muchísima pena y vergüenza que esto haya pasado, tratamos de hacer que esto no pase nunca más”, aseguró en entrevista con Notimex el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola.

“El hecho de que Fernando Martínez siga siendo Legionario significa que, si cualquier autoridad civil lo busca, sabe donde encontrarlo y puede obligar a los Legionarios a ponerlo físicamente a disposición de la justicia civil”, enfatizó.

Por ello, dijo, “los Legionarios deberían tener todo el interés en hacer trasparencia y mostrar que Fernando Martínez conduce efectivamente sólo una vida de oración y de penitencia”.



“Es de notar que esas tres víctimas no han mencionado mínimamente a monseñor Jorge Bernal, entonces, no resulta en las actas ningún comportamiento inapropiado de su parte. Por esta razón, él no figura entre los religiosos para los cuales el Tribunal de Monterrey ha pedido la autorización para iniciar un proceso canónico por encubrimiento y un proceso para la reparación del daño”, subrayó.



"Sobre el caso del Seminario del Ajusco, en donde el padre Antonio Rodríguez, incurrió también en abuso, anotó que ley de la Iglesia (el Motu Proprio Vos estis lux mundi) es clara: la competencia, ordinariamente, es del Ordinario del lugar y del Superior del religioso, si el acusado es un religioso. Los denunciantes pueden decidir donde denunciar", señaló.



Tras los escándalos de unaen la congregación de los, que comenzó con su fundador,, la Iglesia Católica reconoció que los casosEl religioso subrayó que estos casosa la formación humana y espiritual, inicial y permanente de losEsto -acotó- sin dejar de lado que por medio de estos dolorosos hechos, latomó con mayor seriedad y compromiso sude un modo paterno y cercano.Coppola indicó que entre los laicos,, y con respecto a la comunidad católica, aseguró que "conocen y frecuentan a sacerdotes, tienen la experiencia directa de que su sacerdote no es así”.Además, sobre la dimisión de, quien durante su ministerio, a inicios de los 90, indicó que los Legionarios deberían tener todo el interés en transparentar el caso.Sostuvo que la Iglesia, cuando haya denuncias, va investigar: "pero hay que comprender que las normas relativas a las investigaciones para elson muy recientes”.Para el Nuncio Apostólico, la permanencia de Martínez Suárez entre los Legionarios es una medida para asegurar un mejor control sobre el exsacerdote.Pues, recordó, hubo otros casos entre los miembros de la congregación que fueronEmpero, el resultado fue que dichas personas, libres de toda obligación se volvieron prófugos y la justicia civil no ha podido castigarlos como se debe, refirió.Aunque el prelado coincidió con las voces de algunas víctimas que temen que dicha decisión sea un privilegio y la posibilidad de una vida cómoda y lujosa.No obstante , la familia dede las primeras en denunciar hace 28 años, acudió con el obispo de Cancún,(miembro de los Legionarios), quien le pidió que no denunciara porque "iba a ser muy tormentoso para su hija".Ante esto, Coppola dijo desconocer porque la víctimael cual recibió las denuncias de tres de las víctimas de Fernando Martínez, ni ante un tribunal eclesiástico.En México, en la última década ha habido, en 103 casos los presuntos culpables han sido dimitidos del estado clerical, en 45 casos hubo una conclusión diferente (absolución o penas menores temporales) y 123 son los procesos que están todavía en curso.