Abusos se disparan en las rentas de inmuebles

Por considerarse un contrato de prestación de servicios entre particulares, no existen en Saltillo ni en el estado, leyes que regulen el arrendamiento de inmuebles para habitación, como sucede en otros países, como Estados Unidos.Fuentes del Gobierno del Estado y del Municipio consultadas, confirmaron que no existe una regulación ni en materia mercantil ni en materia de Protección Civil para el arrendamiento de inmuebles habitacionales.Todo ello debido a que la renta de una casa o un departamento es considerada una transacción entre particulares y son el arrendador y el arrendatario quienes establecen los términos, no solo del precio de la renta, sino de las condiciones del contrato que celebran, aunque en muchos de los casos ni siquiera existe un contrato como tal.“No hay un reglamento ni de Desarrollo Urbano, ni de Protección Civil para esos contratos. En todo caso, las partes acuerdan la firma de un contrato y muchas veces el arrendatario establece las condiciones de orden, limpieza y demás que deben guardar los inquilinos”, señala una fuente consultada.La renta de habitaciones, casas o departamentos se dispara en estos meses, cuando miles de jóvenes foráneos llegan a la ciudad buscando casas o habitaciones, a veces bajo el esquema de una renta inmobiliaria, o bien, mediante asistencias, que es un servicio en el que el dueño de la vivienda vive en ella y les da alojamiento a estudiantes o profesionistas.“En este tipo te diría que el número de solicitudes de rentas al menos aquí en la inmobiliaria, suben de un 30 a un 40%”, dice una agente de la inmobiliaria COVI, quien señala que también el costo de las rentas se incrementa por la demanda que existe de estos servicios.En Estados Unidos existen reglamentos federales, estatales y locales que establecen desde un inicio las partes que pretenden realizar un contrato: antecedentes del inquilino, documentación que acredite que estudia o tiene un trabajo estable y legal; incluso se aplican pruebas a los aspirantes a arrendar una vivienda o departamento.Toda la información debe ser reportada a la autoridad competente y le da seguridad legal tanto al arrendatario como al arrendador en caso de algún conflicto.