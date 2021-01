Acaba sueño de Sultanes en la Liga del Pacífico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El sueño terminó para Sultanes.



En su segunda temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, los regios quedaron eliminados al caer en el sexto juego de la serie Semifinal por pizarra de 6-3 ante los Naranjeros de Hermosillo.



Un rally de cinco carreras en el sexto episodio sepultó toda ilusión del Monterrey de mantenerse en el camino a Mazatlán, y ahora Hermosillo enfrentará en la Final del circuito invernal a su acérrimo rival, los Tomateros de Culiacán, la quinta ocasión que ambos se enfrentan en una serie por el título.



Apenas en la segunda entrada, Alex Robles conectó un sencillo que impulsó desde la segunda almohadilla a Yadiel Hernández para abrir el marcador.



Los regios respondieron en el quinto episodio con un doblete de Gilberto Galaviz para empatar el encuentro en los spikes de Courtney Hawkins.



Pero los errores y desatenciones se apoderaron del cuadro del Monterrey en el sexto rollo.



Isaac Paredes se puso en la inicial tras un error de Roberto Valenzuela y el relevista Francisco Moreno poco pudo hacer ante la ofensiva naranjera, que puso hombres en todas las bases sin que le pudieran sacar un out.



Con Fredy Quintero en la lomita, elevados de sacrificio de Luis Alfonso Cruz y de Norberto Obeso, además de imparables de Julián León y de Jasson Atondo, produjeron cinco carreras de las que Sultanes no pudo levantarse.



Aún así las esperanzas no murieron en los Fantasmas Grises y con jonrones de José Amador, en el séptimo, y de "Tito" Valenzuela, en el octavo, se acercaron en la pizarra del Estadio Sonora.



Marcelo Martínez fue el lanzador ganador, mientras que Moreno cargó con la derrota. Robinson Leyer se apuntó el salvamento.



La serie Final de la LMP inicia este viernes en Hermosillo. El ganador irá a la Serie del Caribe, en Mazatlán, que inicia el 31 de enero.