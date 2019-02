Académicos de Universidad de Chapingo planean estallar huelga

Tras rechazar la propuesta de 3.35 por ciento de incremento salarial y de 1.8 por ciento en prestaciones, trabajadores académicos de la Universidad Autónoma Chapingo planean estallar la huelga.El secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académicos de esta universidad, José Guadalupe Reyes Elizondo, dijo que los maestros demandan un aumento del 15 por ciento, así como la basificación de algunas plazas y la revisión de algunas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, que no han sido resueltas por las autoridades universitarias.En entrevista comentó que también hay demandas para mejorar la infraestructura de esta casa de estudios, mismas que tampoco se han cumplido.Apuntó que la representación de la rectoría argumenta que carece de recursos para mejorar su propuesta de incremento salarial y también desconocen las violaciones al contrato colectivo de trabajo.Ante esta cerrazón por parte de las autoridades universitarias, el personal académico se verá obligado a estallar la huelga.Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” estalló la huelga en esa casa de estudios el 15 de febrero en demanda de 20 por ciento de incremento salarial, así como por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.Gustavo Lara, secretario general de este gremio, dijo que los trabajadores no están cerrados a negociar el ajuste salarial e inclusive están dispuestos a aceptar el 3.35 por ciento y el 1.8 en prestaciones sociales.Sin embargo, subrayó, “es necesario negociar las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y además de que nos quieren aplicar un contrato B que no vamos a aceptar por ningún motivo”.Asimismo, dio a conocer que este centro de estudios tiene tres emplazamientos a huelga, uno por revisión salarial y dos por violaciones al CCT.El dirigente sindical aclaró que los trabajadores administrativos y académicos están en la mejor disposición de dialogar, pero las autoridades mantienen una actitud intransigente y no quieren sentarse a negociar.