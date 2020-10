Acatan etiquetado; dudan sea efectivo

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Los industriales de alimentos y bebidas procesados cumplirán con el nuevo etiquetado por obligatoriedad, pero muchas empresas no están de acuerdo y dudan de su efectividad para el consumidor, afirmó ConMéxico.



Algunas empresas y organismos se han amparado contra la norma y habrá un aumento de estas medidas, añadió.



Por el momento, 30 empresas o representantes de la industria ya presentaron un amparo contra el nuevo etiquetado.



El mismo ConMéxico interpuso un amparo por presuntas violaciones en los derechos a la información, a la salud y en la manera como se llevó a cabo el proceso de la norma.



“Toda la industria está comprometida a cumplir el etiquetado, aunque no estemos de acuerdo”, dijo Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo del organismo.



“Nuestra preocupación es que el etiquetado no señala porciones, los alimentos tendrán los mismos sellos independientemente de su tamaño, oculta cantidades específicas por porción y evita que los consumidores comparen productos”, destacó.



Personas con diabetes, hipertensión o que siguen algún régimen alimenticio no sabrán elegir entre las diferentes alternativas, añadió.



Entre 80 y 85% de los productos estará etiquetado, salvo algunas categorías y aquéllos que estén reformulados.



ConMéxico, organismo del que forman parte empresas como Lala, Arca Continental, Bimbo y Coca-Cola México advierte que la mayoría de los productos de presentaciones más pequeñas son el segmento que tendrá más etiquetas.





‘Solo es educación’



El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Simón Barquera, acusó que existe una campaña por parte de “perogrullos del etiquetado”, quienes aseguran que la nueva medida no resolverá el problema de la obesidad, lo cual, es muy obvio, pues su finalidad es únicamente orientar.



“No va a resolver la obesidad, ¿y qué? Ese no es el objetivo. Y si dicen ‘no resuelve el problema’, pues no es el objetivo resolver el problema. El objetivo es mejorar la orientación alimentaria”, afirmó.