Acatan medidas de prevención

Morelos, Coah.- Como estaba anunciado dentro de las medidas implementadas por el Gobierno del Estado y municipios, los edificios escolares y públicos amanecieron cerrados y sin acceso para nadie de acuerdo a un recorrido efectuado por Zócalo.



Las escuelas desde el nivel preescolar, primarias, secundarias y preparatorias no abrieron ni siquiera para el personal docente, administrativo y manual.



Edificios como el DIF, los gimnasios, unidades deportivas, casas de la cultura y lugares de esparcimiento cercados también fueron cerrados por completo al público.



En las instituciones bancarias restringieron el ingreso de los cuentahabientes con un limitado número de personas para realizar sus operaciones debido también a que se redujo a la mitad del personal, aunque se observó que los cajeros automáticos sí estaban abiertos para el retiro de depósitos.



En las principales avenidas comerciales de los primeros cuadros de las ciudades, para ser inicio de fin de semana, el tráfico vial disminuyó considerablemente al igual que eran contados los peatones en los negocios o comercios locales.



El exhorto es el mismo: Se pide a la ciudadanía salir cuando realmente sea muy necesario, evitar la vía pública, el contacto con otras personas, no tomar objetos a diestra y siniestra, lavarse las manos con jabón de manera continua, llevar consigo un gel antibacterial, no hablar cerca a las personas, entre otras medidas.



A decir de algunos comerciantes, se estima que esta contingencia bajará la venta de sus productos, especialmente a los establecimientos de comidas, restaurantes y taquerías móviles.