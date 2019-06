Accede Sabinas a final nacional

Hoy domingo los Cardenales de Sabinas visitarán a los Carneros de San Nicolás, Nuevo Léon, para buscar alzarse con el gallardete de campeones en la gran final Peewee de la Liga Infantil de Football Americano Estatal (LIFAE) de Nuevo León.Una excelente temporada tuvieron los Cardenales de Sabinas, y como muestra la gran final de LIFAE y AFAEC -campeonato InterEstatal categoría PeeWee- que se estará desarrollando el día de hoy domingo 9 de junio.Siendo la categoría U-13 la gran final entre los equipos Carneros Vs Cardenales de Sabinas a las 11:00 a.m. en el campo Nuevo León Independiente, y a la una de la tarde, la gran final de interligas confederadas de la temporada Juvenil 2019, (Peewee) 1:00 p.m., en la llamada Copa Confederaciones, en juegos avalados por la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila, AMFAI Monclova, LIFAL Torreón y Saltillo, LIFFAL Femenil, NFL FLAG - Tochito mixto y LIFAE.En el mismo sentido, es que los muchachos de Cardenales de Sabinas ya se preparan para el campeonato Nacional de la U-17 a celebrarse en Ciudad de México, estando en prácticas (sábado 12:00 p.m. y domingo 10:00 a.m. en el ITESM Laguna) para formar parte de la pre-selección de Coahuila, y en la que tomarán parte jugadores de Torreón, Saltillo, Sabinas y Monclova.Cabe mencionar que para lograr este objetivo, los de la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC) U-17, en unas semanas irán a casa de los campeones Nacionales Auténticos Tigres UANL para prepararse para el nacional y de una vez medirse y ponerse al tú por tú con los actuales monarcas de la UANL, en el cual se mostrará el alto nivel del AFAEC football en Coahuila.