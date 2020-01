Accederá solo 30% a pensión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Solo 30% de los trabajadores que tienen cuenta en alguna de las 10 Administradoras de Fondos de Retiro (Afore) podrá obtener una pensión, estimó Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).



Lo anterior, debido a que los trabajadores presentan dificultades para cumplir con las mil 250 semanas de cotización requeridas por ley para obtener una pensión, porque permanecen poco tiempo en la formalidad.



“Con las mil 250 semanas de cotización, la perspectiva es que solo 30% de los trabajadores puedan acceder a una pensión, ya sea la mínima garantizada, o una mayor, por lo que decimos, ¿por qué no se disminuye el requisito y se permite que las personas se puedan retirar con una pensión, incluso la mínima garantizada, y darle la posibilidad de comprar semanas de cotización con ahorro voluntario?”, planteó el también expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



El directivo explicó en una conferencia sobre avances y retos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que los trabajadores que cotizan ante el IMSS tienen el beneficio de obtener una pensión a través de un mecanismo que se llama Modalidad 40.



Mediante ella, los trabajadores pueden dejar de trabajar antes de cumplir 65 años de edad, sin haber cotizado las mil 250 semanas obligatorias, y comprar con su propio ahorro voluntario las semanas que les faltan.



“Lo que estamos proponiendo en una posible reforma (al sistema de pensiones) es que los trabajadores puedan acceder a la pensión mínima garantizada con menos semanas de cotización, es decir, que desde 750 semanas de cotización, que son aproximadamente 12 años, ya puedas tener acceso a la pensión mínima garantizada, no al 100%, pero si quizá a un 80%”, destacó.



“Si no le alcanza el tiempo (al trabajador) por lo menos que pueda ahorrar más y comprar esas semanas”, agregó.



Cuestionado sobre si existe un texto para iniciar la discusión de la reforma al sistema de pensiones, la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se realizara a la mitad del sexenio, Bernardo González respondió que existen varios proyectos ya redactados por parte de distintos organismos especializados en pensiones y que la Amafore está dispuesta a sumarse a ellos.