Acción militar en Venezuela sería inaceptable: UE

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, advirtió este lunes que una acción militar en Venezuela sería inaceptable y que una solución a la crisis no debe ser “impuesta desde el exterior”, en un claro mensaje a Estados Unidos.Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Mogherini dijo que el duelo por el poder que se mantiene desde el 23 de enero entre el mandatario Nicolás Maduro y el jefe del Congreso, reconocido presidente interino de Venezuela por 50 países, Juan Guaidó, debe resolverse por medios políticos, pacíficos y democráticos.“Creemos que ninguna acción militar, desde adentro o afuera del país, sería aceptable”, dijo la diplomática en una reunión del Consejo sobre la cooperación entre la Unión Europea (UE) y la ONU.“Y una solución no puede ser, y nunca debería ser, impuesta desde el exterior”, añadió.El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado repetidas veces que todas las opciones están sobre la mesa y no excluye una intervención militar en Venezuela, sumida en una debacle económica agravada por un gigantesco apagón que afecta desde el jueves a vastas regiones del país, incluyendo la capital, y de la que la oposición responsabiliza al gobierno de Maduro.El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, anunció el lunes por la noche que su país retirará a todo el personal diplomático restante de su embajada en Caracas, empeorando unas relaciones que ya estaban hechas jirones.Pero el gobierno venezolano dijo este martes que pidió la salida de esos diplomáticos a más tardar el miércoles, al fracasar negociaciones para instaurar oficinas de intereses tras la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada por Maduro en enero.Mogherini recordó que la UE ha establecido un grupo de contacto con países de América Latina para impulsar un proceso político que lleve a elecciones presidenciales.“La crisis que afecta al país tiene causas políticas e institucionales. No es un desastre natural. Su solución debe ser pacífica, política y democrática”, dijo.