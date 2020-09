Acecha a 75% de niños y niñas rezago educativo en Nuevo León

Escuchar Nota

El cierre de las escuelas por COVID, ha propiciado un aumento en la violencia intrafamiliar. Las niñas y mujeres jóvenes son más vulnerables.



Se debe afrontar la crisis educativa con perspectiva de género...



Desde Xaber proponemos algunas ideas

https://t.co/2ltjbLItQG pic.twitter.com/ziR4B6IcNT — Xaber Educación LATAM (@XaberEdu) September 10, 2020

"En Nuevo León un gran, gran problema puede ser la parte del acompañamiento", dijo Jennifer O'Donoghue, directora general de Xaber.

"No es que la conectividad no sea importante", expresó, "pero no podemos dejar fuera de la conversación la parte de cómo vamos a acompañar a cada niña y a cada niño, porque si no, justo vamos a tener esas generaciones perdidas".

¿Por qué Xaber? Porque necesitamos aprender con evidencia, para fortalecer autoridades, liderazgos, escuelas y actores sociales como los agentes de cambio.@jennodjod te explica la importancia del trabajo que hacemos en Xaber.



lee la entrada completa https://t.co/V5GFUw7QbD pic.twitter.com/Av41CtB6gR — Xaber Educación LATAM (@XaberEdu) September 7, 2020

Conforme el ciclo escolar avanza con clases en línea por la contingencia de, el rezago educativo se acentúa y cientos de miles de estudiantes de Nuevo León se están quedando atrás.Un recorrido de EL NORTE por zonas marginadas del área metropolitana y por municipios rurales confirman las carencias de los niños y el olvido en el que los tienen las autoridades educativas.Según el estudio deel 16 por ciento de los menores en el Estado no cuenta con conexión a internet ni con un acompañamiento educativo de calidad por parte de sus padres.Un 57 por ciento sí tiene internet, pero está en hogares donde el nivel de escolaridad y el tiempo dedicado a ellos por parte de sus papás son bajos.En total, alrededor de 800 mil estudiantes del millón 060 mil que el año pasado se registraron enestán en esta situación. El resto se encuentra en un riesgo bajo o medio de rezago.Ante una estrategia oficial de educación a distancia centrada en la televisión y que deja a profesores del sistema público sin herramientas para el seguimiento adecuado de sus estudiantes, expertos hablan sobre una generación perdida.Por ejemplo, la educación de los niños de El Ranchito, en Guadalupe, está a la deriva.Ahí, Dulce, de 10 años, está inscrita, sólo en el papel, en quinto grado en la Primaria Juan Escutia Ford No. 59, en la Colonia Nuevo San Rafael, pero al momento no ha tenido comunicación con maestros.En zonas rurales, la señal de televisión no es algo en lo que las familias puedan confiar, mucho menos en un celular."Cuando llueve, truena (o) se nubla, la señal se interrumpe y no tenemos. ¿A dónde va el niño a tomar la clase?", expresa Patricia García, madre de dos estudiantes de educación básica y habitante del ejido Potrero Prieto, en Galeana.