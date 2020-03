Acecha a Saltillo el coronavirus; confirman caso en Monterrey

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El coronavirus toca las puertas de Saltillo, al confirmarse ayer un caso en Monterrey.



Dada la estrecha vinculación económica y social entre las capitales de Coahuila y Nuevo León, el caso positivo significa que el Covid-19, declarado oficialmente como pandemia ayer por la Organización Mundial de la Salud, acecha a la Región Sureste.



El caso confirmado en Monterrey es el de un hombre de 57 años, originario del municipio de San Pedro, quien viajó de Monterrey a la Ciudad de México, para luego trasladarse a Londres, Múnich, Madrid, y luego regresar a Ciudad de México, para finalmente volver a Monterrey, todo ocurrido del 24 de febrero al 3 de marzo.







Las autoridades de salud del vecino estado explicaron que el paciente comenzó a presentar síntomas respiratorios un día después, el 4 de marzo, entre ellos tos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, por lo que procedió a realizarse una prueba en un laboratorio privado, en donde resultó positivo de Covid-19.



“El paciente se encuentra en su casa, en buen estado de salud, en buenas condiciones. El personal de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con él, está en condiciones estables, tiene que estar en aislamiento respiratorio, tiene que estar aislado por 14 días”, agregaron.





Desmienten caso en Saltillo



A través de un comunicado, el Centro Hospitalario Christus Muguerza en Saltillo desmintió que en la actualidad se atienda a un paciente infectado de coronavirus Covid-19, lo anterior después de que en redes sociales trascendiera el rumor.







De acuerdo con la información emitida hasta el momento, no existe ningún paciente internado reportado como sospechoso o positivo a esta enfermedad, sin embargo, advirtieron que siguen trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para identificar cualquier caso.



Por su parte, la Secretaría de Salud en Coahuila hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fake news que provocan sicosis entre la comunidad, por lo que instaron a los coahuilenses a mantenerse informados a través de las líneas oficiales de comunicación.







Divide virus al mundo; México, se resiste





El número de casos confirmados de coronavirus en el país se incrementó de siete a 12. Los cinco nuevos casos fueron ubicados en Querétaro, dos en la Ciudad de México, uno en el Estado de México y el más reciente en Nuevo León, detallaron autoridades federales de Salud.



Ayer por la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que México ha sido seleccionado para encabezar el Proyecto Centinela, que dará seguimiento de los protocolos que se implementen para monitorear el virus Covid-19 en la región.



En tanto, Jean Marc Gabastou, asesor regional de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que en las últimas 24 horas los casos nuevos por Covid-19 en Europa se incrementaron a 2 mil 998, región que ha tenido un incremento de 65%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).







José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, indicó que las cifras al corte de ayer miércoles, indicaban 264 casos negativos, 49 sospechosos y 11 confirmados, pero mientras se realizaba la conferencia, de último momento se informó del caso en Nuevo León.



López-Gatell Ramírez reiteró que México continúa en un escenario uno, lo que indica que los casos de contagio corresponden a importación del virus, es decir, personas que han tenido antecedentes de viaje a países con escenario epidémico.





A la espera



Agregó que en breve se darán a conocer detalles de los lineamientos técnicos sobre una eventual cancelación de eventos masivos, estipulados en la última reunión del Consejo Nacional de Salud.



Indicó que considerando el escenario mundial y la declaratoria de pandemia, se deben reforzar las medidas para prevenir, proteger y contener la propagación.



A la vez la Secretaría Estatal de Salud informó en Monterrey que un hombre de 57 años fue confirmado como el primer paciente de Covid-19 en Nuevo León.







Por su parte, la Secretaría de Salud de Querétaro confirmó el primer caso importado de Covid-19 en la entidad, el cual se trata de un hombre de 43 años.



Este residente de España viajó al país vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se trasladó a la ciudad de Querétaro en auto particular para visitar a sus familiares.





Sobre la economía



La declaración de la OMS de pandemia al coronavirus dio una nueva sacudida a la economía mexicana.



La noticia provocó una caída en los mercados, un incremento del dólar y una baja en la perspectiva de crecimiento del país.



Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anunció que el Gobierno busca determinar una respuesta al impacto por la pandemia.







“Tenemos que asegurar que sea suficiente (la acción), estamos coordinándonos con la Secretaría de Salud, que está haciendo estimaciones con sus modelos epidemiológicos, y estamos tomando eso para modelar cuáles son los impactos en la economía y a partir de ellos vamos a ir modelando cuál es la respuesta adecuada”, dijo en conferencia.



Por el momento, agregó, se busca asegurar que el presupuesto de las agencias de salud se ejecute sin retrasos y que las instituciones tengan los materiales necesarios.





‘Tormenta’ en EU



Donald Trump anunció la suspensión de todos los vuelos de Europa a Estados Unidos para intentar frenar la pandemia del coronavirus en el país.



“Para evitar que lleguen más casos, prohibiremos todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 días”, dijo el Mandatario.



Aseguró que las restricciones, que entrarán en vigor desde este viernes, no aplicarían a Reino Unido. Señaló que evaluarían las restricciones que existen con países en Asia.



“Hemos visto menos casos en EU que en Europa, la UE no tomó las mismas medidas”, afirmó.



Aseguró que el riesgo para los estadunidenses es menor, pero que las personas de mayor edad debían extremar precauciones y recomendó que los asilos evitaran visitas no urgentes.







“El mayor riesgo es para la gente mayor. La gente mayor debe ser muy, muy cuidadosa”.



El Mandatario también minimizó la caída de las bolsas y ordenó que se permitan préstamos de bajos intereses para personas afectadas.



“No titubearé en tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y seguridad de los estadunidenses, siempre pondré el bienestar de EU primero”, dijo.







Primera necesidad



El Gobierno italiano decidió aprobar el “bloqueo total” del país, con el cierre de todos los negocios, a excepción de los que ofrecen servicios de primera necesidad, como supermercados o farmacias, durante “un par de semanas”.



“Italia siempre será una zona única, una zona protegida. Nos disponemos a cerrar toda la actividad comercial, la venta minorista, excepto los negocios de primera necesidad y farmacias”, dijo el primer ministro, Giuseppe Conte.



“No es necesario salir corriendo al supermercado a hacer la compra”, precisó Conte, quien avisó que “si todos respetan estas reglas, el país saldrá antes de la emergencia” del coronavirus.



Subrayó que permanecerán cerrados bares y restaurantes, aunque se permitirá el envío de comida a domicilio, y también peluquerías y centros de estética. Negocios que se sumarán a los ya cerrados en los últimos días, como los cines, teatros, museos, además de escuelas y las universidades.



Se garantizarán sin embargo servicios como el transporte público, o servicios esenciales como los bancarios, postales, aseguradoras; y también la actividad agrícola.