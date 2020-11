Acecha Covid a más de 290 mil coahuilenses

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Un estudio realizado por Grupo Zócalo y el experto en política social y desarrollo comunitario, Alejandro Robledo Flores, arrojó que en la entidad hay 290 mil ciudadanos vulnerables ante la pandemia, que además de efectos sanitarios está arrasando también con la estabilidad económica de miles de familias, que ante las carencias y la desigualdad temen sumarse a los más de 2 mil 700 coahuilenses que han perdido la vida a causa de la pandemia.



La brecha entre los que tienen y los que no en las ciudades de Coahuila se abrieron más debido al Covid-19, porque son las colonias populares y las poblaciones indígenas, en su mayoría migrantes de otros estados que vienen al estado por oportunidades laborales, las más afectadas.



Además que se descubrió que las zonas con grandes concentraciones de gente, identificadas en el documento como en Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas (AGEB) no cuentan con hospitales porque estos se trasladan a las zonas habitacionales o comerciales de las ciudad hasta donde no todos pueden llegar.



El total de gente en riesgo, 290 mil solamente en Coahuila merece un seguimiento y acciones de prevención enfocadas debido a que según la Secretaría de Salud local la entidad solamente ha tenido 38 mil 322 casos de coronavirus, es decir que todavía hay más de 250 mil personas que por encontrarse en lugares de alto riesgo o críticos podrían contagiarse durante el tiempo que dure la pandemia y ante el rebrote que comenzó este mes y viene acompañado por la influenza y demás enfermedades respiratorias propias de la época.







Foco rojo para la Región Norte



Entre los seis municipios más poblados de Coahuila, Acuña es el más vulnerable, ya que 4 de cada 10 habitantes viven en colonias en grado de pobreza, la falta de trabajos formales, hospitales y agua, así como por la avanzada edad de su población y falta de derechohabiencia en el sistema de salud.



En esa ciudad fronteriza existen 14 colonias con grado crítico, en cuanto a la vulnerabilidad para contraer el virus de origen chino, entre ellas destaca El Porvenir, El Cedro, Refugio Rentería y Francisco Saracho.



En estas colonias es casi imposible seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias debido a que el 5% de los habitantes de zonas vulnerables no cuenta con agua entubada, de acuerdo con datos del Inegi.



Asimismo, en el caso de Acuña, el 35% de la población vulnerable está a más de un kilómetro de un hospital, mientras que en Torreón es el 29% de la gente, lo cual complica aún más el acceso a la salud para quien no cuenta con un automóvil ni recursos para el transporte.



Por otro lado, en Piedras Negras, 33% habita en sectores con vulnerabilidad crítica y 30% en colonias con muy alta vulnerabilidad ante el virus. Las zonas con vulnerabilidad crítica del municipio tienen, en promedio, 8% de su población con más de 60 años, 19% de su población de 15 años y más sin educación básica completa, 24% de su población sin derechohabiencia a servicios de salud, 3% de sus viviendas con un solo cuarto y 3% de sus viviendas sin agua entubada en su interior.



También es importante mencionar que de las 56 demarcaciones de la ciudad fronteriza con grados crítico y muy alto de vulnerabilidad, 9% se encuentra a más de un kilómetro de distancia del hospital más cercano.







Torreón: sin acceso a atención médica



En la ciudad de Torreón hay 21 colonias en estado crítico por el nuevo coronavirus, y el 34% de la gente que vive en ellas no tiene un servicio médico porque trabaja en el empleo informal o porque definitivamente no trabaja.



Entre las colonias más críticas de Torreón están la Maclovio Herrera, Tierra y Libertad, Compresora, Vencedora, Cuca Orona y Moctezuma.



El estudio coordinado por Alejandro Robledo Flores y que recoge información oficial del Inegi y la UNAM sobre vulnerabilidad municipal en México descubrió que las zonas más castigadas por la pobreza en las ciudades de Coahuila también son castigadas por el sistema sanitario.



De acuerdo con información sobre infraestructura hospitalaria y sin contemplar a Saltillo, las ciudades de Acuña y Torreón son las que más lejos tienen sus zonas hospitalarias de las áreas más pobres y con mayor riesgo.







Rezago educativo en Región Centro



En Monclova, las áreas con los niveles más críticos de vulnerabilidad al Covid, tienen 21% de habitantes con educación básica inconclusa, mientras que en donde existe menos riesgo solo el 9% no terminó la secundaria.



La Capital del Acero tiene 19 colonias en estado crítico, donde la falta de oportunidades para acceder a la educación afecta a la condición socioeconómica de los ciudadadanos y los hace vulnerables ante la pandemia.



Algunos de los sectores más afectados y que siguen con alta vulnerabilidad son Independencia, Guerrero, Altos Hornos, Hipódromo, San Carlos y el propio Centro Histórico de la tercera ciudad más grande de Coahuila.



Si la educación conlleva una inversión que los ciudadanos de zonas vulnerables no están en posibilidades de hacer, la salud significa otra que en ocasiones es mayor y por lo tanto tampoco pueden costear.