Acechan ladrones a vecinos del oriente

Habitantes de las colonias Portales Diamante, Del Valle, Misiones y Quinta Manantiales demandaron al jefe de la Policía Municipal, Rolando Álvarez Flores, mayor vigilancia policiaca durante la mañana ante la presencia de sujetos que descomponen las chapas de puertas con picahielos y desarmadores sin poder entrar a los inmuebles para saquearlos.María “N” es una de varias madres de familia que tuvieron que cambiar las cerraduras de sus respectivos portones en la presente semana porque personas desconocidas utilizaron dichas herramientas para intentar abrir la chapa y allanar su hogar. La hora preferida de los presuntos ladrones en esta zona es de las 8:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes.“El cerrajero que traje a mi casa afirmó que la cerradura no abría porque alguien estuvo picándole y desprendió una pieza interna del pasador, lo que orillo a que la llave no aplicara su función”, manifestó la mujer, quien agregó que los hechos ocurrieron entre las 12:00 horas cuando su casa estaba sola.La vecina dijo que por lo menos dos familias más del sector cambiaron las chapas de las puertas de los portones en donde por fortuna los maleantes no alcanzaron a saquear sus domicilios.María “N” expone que por testimonios de otras vecinas que viven en la misma zona, coincidieron en que la solución es mayor presencia de la policía para que se alejen los delincuentes del sector.