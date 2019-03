Acelerado queda volcado en el bulevar

El circular a exceso de velocidad provocó que un joven no pudiera controlar su vehículo cuando otro carro le quitó derecho de paso, por lo que acabo volcando sobre la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez, dejando solamente daños materiales.Los hechos se registraron cerca de las 12:00 horas en el bulevar en mención a la altura de un centro comercial ubicado en Jesús Valdés Sánchez, cuando un joven de 20 años identificado como Jaime Estrada terminó volcando su vehículo Dodge Attitude con placas de circulación FNP 1364.El joven señaló que apenas se dirigía a su escuela con dirección al sur de la ciudad y un carro negro lo sacódel camino y para no impactarse contra el camellón volanteó y acabó utilizando la banqueta como rampa debido a que la velocidad con la que viajaba no lo dejó incorporarse a la lateral.Por fortuna el joven salió por su propio pie y no requirió traslado a un hospital, llevándose solamente el susto al quedar volteado.Al lugar llegaron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, así como de abanderar la vialidad para luego mover el auto con una grúa.