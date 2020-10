Aceleran la promoción turística en el sureste; mejora pronóstico para 2021

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Aunque las reuniones y convenciones han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, se mantienen las labores de promoción para atraer eventos para el próximo año, aseguró María Eugenia Sánchez, presidenta de la OCV Saltillo.



“Ya traemos casi todo el programa cubierto para el año que viene y el cierre de este. No ha sido nada fácil, pero no hemos dejado de promover, específicamente esta Región Sureste”, indicó la empresaria.



Pese al impacto por el coronavirus a este sector económico, destacó ganancias como mejoras en las redes de comunicación entre los integrantes de la cadena de valor, coordinación, mejoras en procesos y costos.



“En este momento la ocupación hotelera no supera el 35% y tiene que ver con la llegada del turismo de negocios a Saltillo”, añadió.