Acepta CR7 pena por dejar al Madrid

"A mí también", fue la respuesta de Cristiano Ronaldo a un niño que le confesó su dolor por dejar el Real Madrid hace un año.CR7 se hizo acreedor este lunes al galardón Marca Leyenda, el cual celebra la trayectoria del ex delantero merengue, quien durante la gala tuvo una interacción con pequeños que vestían las playeras de los clubes por los que ha pasado (Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus además de la playera de la Selección portuguesa)."Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid", le dijo el niño que usaba la prenda del cuadro blanco, palabras que dieron pie a algunas risas y aplausos en Teatro Reina Victoria de Madrid."A mí también", fue la respuesta de Cristiano.Durante la gala, el jugador posó con Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, además de hablar de sus logros durante su carrera."Todos los trofeos son importantes, pero posiblemente la Eurocopa es el trofeo más importante de mi carrera. Tiene un gusto especial y seguro que es el trofeo más especial que he ganado en mi carrera", dijo el portugués.Sobre su regreso a Madrid, el ahora jugador de la Juventus no ocultó su alegría."Regresar a Madrid es siempre especial. Como digo y voy a seguir diciendo: es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es una ciudad a la que tengo mucho cariño, como he dicho anteriormente, pero también por la historia que he dejado aquí. Espero volver lo más pronto posible a Madrid", finalizó.