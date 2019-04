Acepta ex asesor de César Duarte ir a juicio abreviado

El ex asesor particular de César Duarte Jáquez, Jesús Manuel Luna Hernández, aceptó someterse a un proceso abreviado para obtener una sentencia reducida por la causa penal 2149/2017 que se sigue en su contra, por el uso inadecuado de una de las aeronaves de Gobierno del Estado, el cual habría causado un daño de 130 mil pesos al erario.En audiencia intermedia realizada en la Sala 10 de la Ciudad Judicial, la jueza de control, Martha Holguín, fijará fecha para la celebración de este procedimiento abreviado.Tras celebrar un acuerdo reparatorio con el Ministerio Público, el imputado aceptó los hechos que se le imputan y además estaría dispuesto a cubrir el daño.Con ello, Luna Hernández podría acceder a una sentencia reducida de tres años, la cual le permitiría el beneficio de libertad condicional a la que tuvieron acceso el ex alcalde Javier Garfio Pacheco y el ex diputado Fernando Reyes Ramírez, quienes también se sujetaron a un juicio abreviado.