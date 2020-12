Acepta Javier Aguirre ser el nuevo entrenador del Monterrey

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- Javier Aguirre ya aceptó la oferta que le lanzó Rayados y aceptó ser el nuevo entrenador del Monterrey.



El ex técnico de la Selección Nacional y equipos como Atlético de Madrid y del Osasuna, ya aceptó la propuesta del Monterrey y el club lo hará oficial a la brevedad, informó una fuente cercana a Rayados.



Aguirre volverá al futbol mexicano tras haber dirigido por última vez en el País en el 2001 al Pachuca, club al que hizo campeón en el Torneo Invierno 1999.



El "Vasco", de 62 años de edad, vendría por un contrato por 2 años para sustituir en el puesto al argentino Antonio Mohamed, destituido el pasado 25 de noviembre.



Regresará a México con una experiencia de casi dos décadas entrenando en España, Emiratos Árabes, Egipto y Japón.



CANCHA publicó el miércoles que Aguirre ya tenía la propuesta sobre la mesa y sólo faltaba que aceptara.



Otros candidatos que sonaron al puesto fueron Ignacio Ambriz y hasta el español Miguel González "Michel".



Se caracteriza por ser un entrenador frontal en su forma de dirigirse a sus jugadores y la prensa y de un estilo conservador, pero aguerrido.



No le teme a retos, pues ha tomado la "papa caliente" lo mismo para clasificar a México a los Mundiales del 2002 y 2010 o evitar descensos como al mismo Pachuca, al que le conservó la categoría, pero luego lo llevó al campeonato.



Osasuna, Espanyol y al Zaragoza en la llamada Liga de las Estrellas.



También tiene episodios de gran lustre en España en donde llevó al conjunto de Navarra a una Final de la Copa del Rey y lo clasificó a la Liga de Campeones.



Con el Atlético de Madrid llegó a la Champions League tras 11 años que el equipo colchonero no estaba en esa justa.



En los últimos años ha dirigido a la Selección de Japón y de Egipto, con regulares resultados.



En Emiratos Árabes Unidos fue campeón con con Al Wahda en dos ocasiones en la Copa Presidente y en la Copa de la Liga, entre el 2016 y el 2017.



Su último trabajo fue con el Leganés de España, en donde no logró salvar al equipo del descenso, aunque se quedó cerca, pues empató ante el Real Madrid en la última fecha.