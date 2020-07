Acepta Johnny Depp entrarle a todo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Johnny Depp reveló que desde los 11 años ha consumido todas las drogas conocidas, como mariguana, cocaína, LSD, éxtasis, hongos y medicamentos.



“(No tenía) Una vida hogareña estable o segura, (fue) la única manera como conseguí calmar el dolor”, declaró en el Alto Tribunal de Londres, al arrancar un juicio de tres semanas por difamación contra la compañía de The Sun, News Group Newspapers, y su editor ejecutivo, Dan Wootton. Se usaron varias salas para mantener distanciamiento social.



Al prestar juramento dijo su nombre completo, John Christopher Depp II. El actor, de 57 años, está demandando a The Sun por su artículo de 2018 Potty-¿Cómo JK Rowling Puede Ser “Realmente Feliz” Dándole un Papel al Marido Golpeador Johnny Depp en la Nueva Película Fantastic Beasts?'.



El tabloide británico planea usar alegatos de Amber Heard, esposa de Depp de 2015 a 2017, para defender la frase “marido golpeador” que publicó, lo cual ha rechazado el protagonista de la saga Piratas del Caribe.



Para sostener su versión, Depp se autodefinió como un pacificador que trataba de retirarse de los conflictos “antes de que las cosas se fueran de las manos”.



Añadió, en una declaración escrita como testigo, que Heard mostró en su tóxico matrimonio “una personalidad calculadora; es sociópata, narcicista y completamente deshonesta en lo emocional. (Dio) Argumentos enfermos que son totalmente falsos” de abuso en su contra.



“(Ella le) Había dicho al mundo que temía por su vida, y que yo era este monstruo horrible, por decirlo así, que no es el caso”. Eso afectó la carrera de Depp y ha sido “un problema constante” para conseguir trabajo.



Heard, de 34 años, acudió este martes pero no declaró. Alega que Depp era propenso a tener rabietas violentas alimentadas por alcohol y drogas, lo cual habría ocurrido en al menos 14 ocasiones. Tanto ella como su ex entraron al tribunal por puertas separadas.



Aunque Heard no ha sido enjuiciada, el caso es también una confrontación entre la expareja. Ambos se acusan uno al otro de ser controladores, violentos y mentirosos. El proceso sacará a la luz muchos trapos sucios, pues Depp también alegó que una vez Heard o una de sus amistades defecó en su cama.