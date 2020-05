Acepta juez testimonio de ex asistente contra Amber Heard

Escuchar Nota

El juez que lleva el caso deaceptó el testimonio que dio la ex asistente de la actriz hace unos meses, lo que benefició al actor de Piratas del Caribe.Según el Daily Mail, Kate James, quien trabajó como asistente para la actriz de 2012 a 2015, habló sobre el carácter violento de ésta.La mujer también aseguró que Heard es una persona abusiva quien a menudo disfrutaba de insultar a los otros y hacerlos sentir pequeños.Para sorpresa de la ex empleada, su antigua jefa habría borrado toda la evidencia de abuso para que no pudiera ser usada en su contra.Ante el testimonio de su exasistente, Heard emitió un comunicado por medio de su portavoz en el que señala que Depp diseñó evidencia para difamarla.El equipo del señor Depp ha estado intentando presentar evidencia irrelevante. Esta es una de las características definitorias de su estrategia", aseguró.Además, asegura que la evidencia que aporta el testimonio es mentira y solo busca difamar a la actriz para distraer a la gente del comportamiento del actor.Por otro lado, la ex asistente de Amber aseguró que Johnny siempre fue una persona muy amable con ella, e incluso le ayudaba con su hijo cuando la actriz la hacía trabajar de forma exigente.