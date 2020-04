Acepta Nadal el reto, entra a torneo virtual

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La organización del Masters 1000 de Madrid ha confirmado la participación de Rafael Nadal, Kiki Bertens, John Isner y Fiona Ferro en el torneo, que reproducirá la competición tenística en las consolas del 27 al 30 de abril.



Rafa, campeón de 19 torneos del Grand Slam, es también el tenista con más títulos en la historia del torneo madrileño, cinco (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017). El español se enfrentará en esta ocasión al desafío de conquistar el Mutua Madrid Open Virtual Pro, el primer torneo de tenis online disputado por jugadores profesionales.



“Desde la confirmación y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo”, dijo Nadal. “No sé yo qué tal se me dará, pero espero estar con vosotros y sentir vuestro apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual”, añadió.



La holandesa Kiki Bertens, la vigente campeona del torneo femenino (en 2019 se impuso a Simona Halep en la gran final), no dudó en aceptar el reto.