Acepta trabajo como lavaplatos en un hospital para poder ver a su esposo enfermo de Covid-19

Escuchar Nota

“Fui a verlo todas las noches, le ayudaba a irse a la cama. Fui a visitarle el 10 de marzo, pero el 11 de marzo me llamaron y me dijeron que no podía volver”, cuenta a NBC.

"Tenía que hacer una verificación de antecedentes, una prueba de drogas, una prueba Covid, 20 horas de capacitación en video sobre todo, incluidas las enfermedades infecciosas. Era 100 por ciento legítimo".

de Jacksonville, Florida,Steve, de 66 años, que tiene, reside en una unidad de cuidado de la memoria de un hogar de ancianos.Daniel, de 57 años, le dijo a Today que. Ella dijo que fue una decisión difícil para él ir, pero finalmente, Steve había demostrado que prosperaba en un entorno donde tenía oportunidades para socializar.Hace cuatro meses, todo cambió cuando laSegún directrices del gobernador Ron DeSantis, los hogares de ancianos en Florida. Los hogares de ancianos y las instalaciones de asistencia se han visto muy afectados por la pandemia.Daniel explicó queTras mucho pensar, se le ocurrió una idea para poder verlo yAsí es como a los pocos días la llamaron y. Ella aceptó con gusto. No puede estar más contenta con su trabajo,Daniel dice que afortunadamente la casa de Steve, que es pequeña y tiene solo 50 residentes, ha tenido cero casos de Covid-19.Daniel dijo que ella toma Covid-19 muy en serio. "Lo último que quiero es ser imprudente y traerlo allí", dijo. "Me hicieron la prueba tres veces. No voy a lugares a los que no necesito ir. Si tengo que ir al supermercado, estoy distanciado socialmente "., ayudándolo a quitarse la ropa y prepararse para la noche.