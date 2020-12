Aceptan 17 ex gobernadores del PAN coaliciones excepto con Morena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En víspera de que el Consejo Nacional del PAN determine si se alía o no con el PRI, 17 ex gobernadores del blanquiazul se manifestaron a favor de establecer coaliciones electorales con otros partidos excepto Morena.



En una carta dirigida a los consejeros que se reunirán mañana, consideraron que superar un gobierno populista por la vía democrática, sólo será posible con el trabajo unido, sólido y generoso de las fuerzas auténticamente democráticas que buscan alcanzar en 2021 la mayoría en el congreso.



La alternativa para alcanzar el respaldo social es una asociación electoral con otros partidos, excepto Morena, con los mejores candidatos, las mejores trayectorias, la identificación plena con la ciudadanía y la búsqueda de una agenda del bien común para los mexicanos.







No es la primera vez que sabemos que sólo la unión de acciones permitirá alcanzar el triunfo toda vez que por sí sola, ninguna fuerza política podría lograr sus objetivos. Cierto que Acción Nacional cuenta con la fuerza electoral suficiente en múltiples plazas para obtener la victoria y de ahí hay que partir, puntualizaron.



Los ex gobernadores adscritos a la agrupación “Unidos por México”, consideraron que la vida democrática del país se encuentra en riesgo, por lo que se requieren alternativas para recuperar la estabilidad perdida por un gobierno populista de corte dictatorial.



La misiva fue suscrita por los ex gobernadores Marco Antonio Adame, Francisco Barrios, Fernando Canales, Alberto Cárdenas, Marcelo de los Santos, Eugenio Elorduy, Alejandro González, Felipe González, Ignacio Loyola, Miguel Márquez, Carlos Medina, Juan Manuel Oliva, José Guadalupe Osuna, Patricio Patrón, Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo.