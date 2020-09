Aceptan amparo de Billy, suspenden aprehensión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal frenó provisionalmente una orden de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, por administración fraudulenta, sin embargo, la medida no impide que sea detenido.



La suspensión concedida por la juez Cuarto de Distrito en Amparo en materia Penal en la Ciudad de México únicamente frena el mandato de captura librado la semana pasada contra Álvarez por un juez local.



En esta investigación, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX busca llevarlo a la justicia por administración fraudulenta en la Cooperativa por dos mil 257 millones 411 mil pesos.







Billy Álvarez fue denunciado por los disidentes de la directiva por suscribir un contrato de fideicomiso para arrendar a Afianzadora CBL Fiducia los bienes, maquinaria y equipo de la cementera ocasionando con ello un quebranto en el patrimonio de la Cooperativa.



Sin embargo, debido a que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas por delincuencia organizada y lavado de dinero por 114 millones de pesos, el ex presidente de la Cooperativa no podrá evitar su detención.