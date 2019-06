Aceves regresa en una nueva faceta

La vida da muchas vueltas, y tras una salida inesperada del equipo que defendió desde el 2007, “El Becerro de Oro” Jonathan Aceves volvió a su segunda casa, el Parque Francisco I. Madero, ahora en una faceta totalmente diferente, como mánager de los Algodoneros de Unión Laguna.“En la que fue mi segunda casa por varios años, sí me provoca felicidad la verdad, reencontrarme con la afición que me aplaudió, que me abucheó, estoy muy agradecido por todo el cariño que me dieron en todos esos años”, comentó el timonel guinda a su regreso a la Catedral del Beisbol en Coahuila.La decisión de dejar la receptoría y colgar los spikes no fue sencilla para un pelotero que lo ganó todo en su carrera profesional. No obstante, Jonathan Aceves afirma sentirse contento con el nuevo camino que emprendió, donde se ha enfocado a formar jóvenes con base a su liderazgo que lo caracterizó en su trayectoria sobre los diamantes.“Estoy muy contento con la decisión que tomé, no fue fácil, pero al final estoy muy contento, he aprendido mucho de los jóvenes, el trato, en la exigencia y creo que me falta, tal vez, sacar mayor provecho de cada uno de ellos, todos los días lo estoy haciendo”, describió.Su salida de la Nave Verde el año pasado fue polémica y causó reacciones en “El Becerro de Oro”, consideró como una “falta de respeto y ética profesional” que sencillamente le dijeran que ya no estaban interesados en sus servicios; ese trago amargo lo recuerda, y mantiene firme su postura.“En su momento pasó porque así se dieron las cosas, ya me expresé de la manera correcta y eso es lo que sigo sintiendo, no cambia de ninguna manera, pero aquí estamos de regreso y a seguir trabajando”, recordó.¿REGRESARÁ?Más allá de su intempestiva partida, “El Becerro de Oro” Jonathan Aceves no le cierra la puerta a los Saraperos, y si las circunstancias lo permiten, en el futuro le gustaría volver a la casa que defendió durante 12 temporadas, con el añoro de ver su número 57 retirado en los muros del Madero.“No estaría mal (volver), pero quién sabe, esa decisión no la tomo yo, si algún día se hace que bueno, vengo con mucho gusto, si no respeto la decisión, creo que esas dos estrellas que están allá (en los muros del Madero), soy parte de ellas y con eso estoy más que satisfecho”, concluyó.