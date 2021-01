Aclara Cofepris que no hay empresas autorizadas para vender vacuna de Moderna

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa MODERNA TX Inc., a través de las redes sociales.



Esta Comisión informa que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra covid-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. A la fecha, en México la aplicación de la vacuna preventiva contra covid-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud.



En este sentido, la Cofepris informa que la vacuna contra covid-19 de la empresa Moderna TX, Inc., por el momento no está autorizada en México y resalta que cualquier vacuna contra el nuevo coronavirus que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.



Para realizar una denuncia a cualquier establecimiento (hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna) puede hacerse a través de su página de internet.



De igual manera, en el caso de que sehaya comprado la vacuna y esta haya sido aplicada, puede hacerse el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en su sitio web o mandar un correo al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)