Aclara Medina Mora transferencias a EU

Eduardo Medina Mora, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró hoy las transferencias a cuentas en Estados Unidos y Reino Unido por las cuales es investigado.El Ministro, quien fue Embajador de México en ambos países antes de llegar a la Corte, aclaró que el monto real de los traspasos a sus cuentas foráneas de HSBC entre marzo de 2016 y noviembre 2018, fue de casi 7.5 millones de pesos, y no como se ha publicado, de 103 millones de pesos.Lo anterior, debido a que 12 de las 32 transferencias que se han difundido fueron en pesos mexicanos, no en dólares ni en libras esterlinas.En una carta dirigida a sus colegas de la Corte, Medina Mora afirmó que los movimientos de casi 7.5 millones de pesos durante esos dos años y medio, "son consistentes con los ingresos que declaré en ese periodo".La carta no detalla los ingresos que Medina Mora incluyó en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de la Corte, a partir de 2015, o ante la Secretaría de la Función Pública desde 2000, cuando ingresó al servicio público.Como Ministro, Medina Mora percibía alrededor de 4.2 millones de pesos netos anuales, y en cartas previas sobre este caso, ha mencionado que su esposa recientemente fallecida, recibía dividendos de una empresa.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la que investiga a Medina Mora en México, y el Ministro manifestó que la información confidencial sobre sus operaciones bancarias y declaraciones patrimoniales "solo pudo obtenerse a través de una conducta ilegal"."Como integrante del Poder Judicial de la Federación, y especialmente como ciudadano, me parece alarmante que se efectúen señalamientos en los que se tergiverse información que, además, fue obtenida de manera ilegal", se lee en la carta.Las publicaciones contra Medina Mora aparecieron el 5 y 6 de junio, es decir, el Ministro tardó 12 días en ofrecer una respuesta detallada, y en tanto creció la especulación sobre acciones en su contra.El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 6 de junio que las "alertas" sobre transferencias a Estados Unidos habían venido de ese país, y que había instruido a la UIF para denunciar ante la Fiscalía General de la República.Apenas este lunes, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reiteró que siguen indagando las operaciones del Ministro."Existen informes del sistema financiero que fueron automáticos, al momento que se desarrollaron las transacciones financieras y esto estamos hablando del 2016 al 2018", detalló.