¿Acné por cubrebocas? lo que debes y no hacer

México.- El rostro es una zona muy delicada del cuerpo, sobre todo porque la piel de esta zona recibe a diario una serie de agentes externos que pueden provocar resequedad, irritación, entre otros padecimientos.



Y ahora, tras la contingencia provocada por el coronavirus, el uso del cubrebocas es imprescindible para prevenir la enfermedad, pero últimamente se ha registrado un aumento en la aparición de brotes, acné e irritaciones, en las áreas que tienen contacto con este accesorio. Y es que entre la grasa que se acumula, el sudor, la humedad y el área sin ventilación, muchas cosas pueden comenzar a formarse ahí.



Es así como se ha desarrollado un nuevo padecimiento: el acné por el cubrebocas. Una nueva situación que ha puesto al departamento de Covid-19 de la Academia Americana de Dermatología de Estados Unidos a estudiar esta situación y divulgar al público algunas recomendaciones básicas.



¿Cómo evitar los brotes por el cubrebocas?



1. Tomando en cuenta que en el mercado hay cubrebocas confeccionados con diferentes materiales, y su uso depende del nivel de exposición y riesgo en el que te encuentres, los dermatólogos recomiendan el uso de cubrebocas elaborados con 100% algodón, ya que este tipo de fibra permite que la piel respire mejor.



Si tu mascarilla es lavable debes usarla con el mismo cuidado e higiene como si fuera una panty o una prenda interior. Por eso es ideal que tengas al menos dos y los alternes a diario. No querrás llevar a tu cara una prenda sucia, llena de sudor, humedad y olores.



2. Cambia tus productos de limpieza e hidratantes. No con esto queremos decir que vas a desechar todo lo que has invertido en tu skincare, pero sí debes considerar hacer algunos pequeños cambios que ayuden a tu piel a evitar los brotes. Por ejemplo, lávate la cara con un limpiador suave que no tenga jabón, desmaquíllate con agua micelar y aplica un hidratante que no sea espeso, que se absorba fácilmente sin dejar la piel cremosa y que sea libre de alcohol.



Algunas cremas recomendadas por algunos dermatólogos por su función hidratante pero también antirozaduras son CeraVe, Eucerin y La Roche-Posay, las cuales puedes conseguir en farmacias.



Si no tienes que salir, mantén tu rutina de skincare como siempre, pero si debes salir a la calle (obviamente, con el cubrebocas) debes minimizar el uso de productos, ya que con el calor los ingredientes se potencian y si son ácidos o retinoles puedes producir reacciones alérgicas.



3. “La cara lavada” es la tendencia que deberías adoptar. Puede ser que por tu estilo de vida o tipo de trabajo debas usar maquillaje, pero si no es así, ni lo uses. Y si debes usarlo, trata de no hacerlo durante todo el día, aplica lo mínimo (puedes probar por un protector solar con color) y retíralo apenas puedas.



Lo que NO debes hacer



Si ya estás presentando molestias como escozor, rojeces o brotes, lo primero que debes evitar es rascarte en la zona irritada.



Algunos especialistas han recomendado en uso de peróxido de benzoilo de 2.5% si hay brotes y cremas de hidrocortisona si hay escozor, pero lo más recomendable es que antes de aplicarte cualquier medicamento sin conocer cuáles son realmente las necesidades tu piel, es que acudas a un dermátologo para que te realice un diagnóstico completo y emita un tratamiento para tu caso particular.



Actualmente, muchos de estos especialistas están haciendo consultas por videollamadas y son igualmente confiables.