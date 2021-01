Acompaña la Fuerza al jedi de Dave Filoni

Escuchar Nota

CDMX-. En el universo de Star Wars destacan los herederos de la fuerza que cargan con legados y destinos encomendados por sus antecesores, pero ningún sable de luz tuvo mayor responsabilidad que Dave Filoni.



Así como Luke Skywalker tomó la encomienda de Yoda y Obi-Wan Kenobi, Filoni fue la persona en quien George Lucas confió para volverse el gran maestro que actualmente da rumbo a los personajes y la expansión del universo.



Actualmente es el productor ejecutivo de The Mandalorian, una de las cartas más fuertes de Disney+, pero los fans lo conocieron cuando fue reclutado para la serie animada The Clone Wars.



En la narración de Star Wars, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no toma ninguna decisión sin llamar por teléfono a Filoni, un “geek” que llegó a la oficina de Lucas con la única intención de conocer a su ídolo.



Originario de Pittsburgh, Filoni comenzó a trabajar en series animadas como Kim Possible, donde era artista de dirección, hasta que encontró una gran oportunidad en Nickelodeon con Avatar: La Leyenda de Aang.



Estuvo en el departamento de animación, pero también ganó la confianza para dirigir varios episodios.



En eso trabajaba cuando recibió una llamada en 2005 para reunirse con Lucas y hablar de una oportunidad laboral. Primero pensó que era una broma y la consideró como solo una experiencia soñada de fan.



“Honestamente, toda mi expectativa era: ‘Voy a conocer a George Lucas y tendré una gran historia que nadie más tendrá cuando esté en la fila para ver Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith’. Ciertamente creía que no iba a conseguir el trabajo”, contó a Vanity Fair.



Tras un retraso en el vuelo e incluso un accidente en la carretera, Filoni llegó tarde a la oficina en San Francisco, donde trataba de responder a las preguntas de Lucas mientras admiraba el cuartel general de su ídolo.







Galaxia de juegos



De repente, Lucas le habló de cómo son las negociaciones jedi y siguió, hasta que Filoni entendió que estaba hablando sobre cómo sería su trabajo.



La colaboración duró ocho años y dio como resultado las seis temporadas de The Clone Wars, donde se desarrolla en el campo de batalla a Anakin Skywalker, más tarde Darth Vader. La historia continuará con una séptima temporada.



Tras desarrollar Star Wars: Rebels y Star Wars: La Resistencia, Filoni se quedó en la compañía cuando George Lucas vendió a Disney.



¿Qué lo hacía tan especial? Un día su maestro Lucas le confesó lo que más apreciaba de trabajar con él:



“Mucha gente piensa que es necesario venir e impresionar. En su mente dicen: ‘Te voy a mostrar’ o ‘lo haré mejor’. No piensan que puedes impresionar a alguien escuchándolo”, recordó para Vanity Fair.



La misma buena opinión tiene Jon Favreau, hombre detrás del Mandalorian. Ambos son amigos de tiempo y Favreau ha dicho que lo que más admira de Dave Filoni es que tiene la fortaleza para saber aprender y enseñar.



Al sumarlo como director y productor de The Mandalorian, Favreau aseguró que tenía básicamente una línea directa con lo que opinaría Lucas, pero también una opinión tan sincera que casi se sentiría como si fueran niños jugando con figuras de acción.



Filoni es quien ahora pilota la nave, pero no es solo un ejecutivo anónimo, sino que cuenta con tanto cariño de los fans como los grandes héroes

galácticos.







Va por más



Filoni ya ha sido nombrado como uno de los guionistas de la serie Ahsoka, también parte de la franquicia Star Wars. El programa, protagonizado por Rosario Dawson, seguirá al personaje de Ahsoka Tano, que fue coprotagonista en The Clone Wars y que tuvo una aparición en la segunda temporada de The Mandalorian.