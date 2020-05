Acondicionan Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI como hospital Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI ya se encuentra totalmente listo para funcionar, de ser necesario, como un hospital temporal para pacientes con Coronavirus, lugar al que este día acudió el gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal para supervisar que todo esté habilitado y dispuesto para cuidar de la salud de los yucatecos.



Vila Dosal recorrió el nuevo Salón Chichén Itzá en donde se han colocado 490 camas que ya están disponibles y equipadas para la atención médica, las cuales forman parte del proyecto de ampliación hospitalaria que el Gobierno de Yucatán implementa en previsión de un crecimiento significativo del número de contagios en esta entidad.



En ese marco, se explicó que para la atención de pacientes se adaptó e implementó una plataforma digital, la cual permite el registro de todos los pacientes con Coronavirus de forma homologada, lo que favorecerá la automatización de los procesos hospitalarios, administrativos y clínicos. De esta manera, los familiares no tendrán que estar buscando información en todos los hospitales para conocer el estado de salud del paciente.



Este sistema cuenta con módulos integrados que incluyen el registro de pacientes, la valoración y el triage (área de clasificación de pacientes), la admisión y gestión de camas, consulta hospitalaria y egresos y defunciones. Para ello, el personal fue capacitado en el funcionamiento de la plataforma.



Hay que destacar que dicho hospital temporal en este estado contará con 52 camas con tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 camas para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos que estarán puestas a disposición para responder oportunamente en caso de que la contingencia se extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara a sobrepasar al límite de la capacidad hospitalaria de Yucatán.



La primera sección, con 52 camas, contará con conexión a oxígeno medicinal, aunque podrían aumentar con tanques de oxígeno portátiles para pacientes no graves que solamente requieran este elemento en mascarilla o puntas nasales.



Cabe recordar que, como parte de la reconversión y expansión hospitalaria que se está implementando en el estado, también se puso en marcha los trabajos de instalación de un hospital provisional en el municipio de Valladolid, que permitirá contar con 100 camas adicionales en el oriente del estado para atender pacientes no graves, las cuales pueden llegar a convertirse en unidades de cuidados intensivos.



Ambos lugares, el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y el hospital provisional de Valladolid, fueron dados de alta como centros temporales de atención por lo que cuentan con su Clave Única de Establecimientos Sanitarios (Clues), otorgada por la Secretaría de Salud federal.