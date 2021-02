Aconseja escritor reírse de defectos para superarlos

Escuchar Nota

"De niño era tartamudo, no podía hablar con nadie, sufrí acoso escolar, bullying, pero tengo que decir que cuando eres niño y te golpea el matón de la clase, lo pasas muy mal, pero me doy cuenta que todo lo que aguanté entonces, cada golpe que recibí, me hizo más fuerte", recalca.



"Cuando somos mayores recibimos la herencia de lo que hemos sido cuando éramos niños así que yo de niño nunca me rendí y eso me salvó, claro, lo pasé muy mal pero superé la tartamudez hasta que dejó de importarme, cuando empecé a reírme de mí mismo.



"Hay gente que es idiota y no lo sabe, pero hay gente que es tartamuda o disléxica o bajita o lo que sea, lo sabe, lo acepta y se ríe de ello. Cuando empecé a reírme de mí mismo desarmé a los demás, los demás te hacen daño cuando saben que pueden herirte, pero si te ríes tú les dejas sin nada con que atacarte", relata el autor, quien se convirtió en locutor de radio y comentarista musical.



"Este tipo de libros ayuda a enfrentar los miedos, porque pongo delante un espejo en el que les obligo a mirarse, que los lectores digan 'es verdad, también soy tartamudo, o es verdad, también soy bajita, o también soy gordito', pero sobre todo lo más importante es que lo lean los padres", recalca el autor.



.- De pequeño,era tartamudo. Pertenecía al club de los raros, de los no aceptados, de los pequeños que eran acosados en la escuela, pero un día venció al enemigo: dejó de trastabillar cuando no le dio importancia e incluso se burló de su defecto.A partir de su experiencia, el autor español escribió primeroy ahora regresa con, para hablar del bullying, pero también de lo valioso que es respetar las diferencias y reforzar la confianza en uno mismo.Este libro, editado por la colección, de la editorial española SM, dedicada a la literatura infantil y juvenil, retoma la vida de Hugo y Bernabé. El primero es tartamudo, como alguna vez lo fue el propio, y el segundo, es disléxico, igual que la hija del autor español.Ahora, los chicos se van de vacaciones a un pueblo en las montañas y se dan cuentan que no solo en su escuela hay niños raros, sino también en esa alejada provincia, por lo que muchos más pequeños se unen al clan.ha sido un autor prolífico. En su larga trayectoria ha publicado más de 100 libros y su trabajo literario ha sido galardonado enEl escritor, quien ha sido finalista del, uno de los más prestigiados en su tipo, ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvencio (2013), el Premio El Barco de Vapor de Literatura Infantil (2010), el Premio A la Orilla del Viento (1999) y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2007, entre otros.El autor escribió el libro durante los primeros meses de emergencia sanitaria a causa de la pandemia. Advierte que fue un proceso muy orgánico, incluso rápido, de retomar la historia de