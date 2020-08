Aconsejan a Vettel no llegar a Racing Point

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gerhard Berger, quien fuera jefe de Toro Rosso cuando Sebastian Vettel logró su primer triunfo en el Gran Premio de Italia en 2008, le aconsejó al piloto alemán no firmar con Racing Point para 2021.



¿La razón? No cree que el equipo de Silverstone le ayude a pelear por un quinto título mundial en la Fórmula Uno.



“Como un cuatro veces campeón del mundo que nunca se ha lesionado, tiene una familia, ha tenido un buen ingreso, preferiría tomar la decisión y decir: ‘Está bien, adiós’. Red



Bull no funcionará. Mercedes no funcionará, a menos que haya alguna situación especial”, dijo Berger a Sky Alemania en declaraciones publicadas en el portal “motorsport”.



“¿Y quién tiene realmente la oportunidad de ganar carreras entonces? Sí, probablemente podrías decir Racing Point ahora mismo. Pero, ¿son lo suficientemente buenos como para apostar por ellos y decir que con ellos podré competir seriamente contra un Mercedes y un Red Bull el año que viene? Lo dudo. Y no veo nada más”.