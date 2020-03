Aconsejan cómo hacer declaración anual; SAT se pondrá más estricto con discrepancias

Escuchar Nota

“Hay que hacer que los gastos no excedan la declaración de los ingresos, es decir, hay que empatarlos, siempre y cuando ese gasto no derive de un crédito, sino más bien de un ingreso declarable, como arrendamientos o algún otro que no estén considerando”, comentó Blanco Pegueros.



“Por ejemplo si erogaron un gasto fuerte como la compra de un auto o el enganche de una casa, eso puede hacer que no concuerde la información ante el SAT, por lo que se tiene que considerar declarar lo real para que no exista discrepancia”, agregó.

#DA2019



¿Ya tienes todo listo para tu Declaración Anual de #PersonasFísicas?



Recuerda que solo necesitas tu RFC y contraseña, si no la tienes, actualízala desde el Portal:



https://t.co/120yIa1JJm



¡Prepárate! — SATMX (@SATMX) March 10, 2020

“Al caer en este supuesto, el contribuyente debe pagar el 55% de cada una de las contribuciones omitidas, más actualizaciones y recargos, además de que es considerado un delito fiscal, por lo que se paga con cárcel”, dijo.

#DA2019



Entra al Simulador y conoce la información que ya está disponible para tu próxima Declaración Anual de #PersonasFísicas.



¡Prepárate!https://t.co/1f8ZpWT0TJ — SATMX (@SATMX) March 13, 2020

, para ello hay que ser cuidadoso en el proceso para no ser objeto de discrepancia fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Gustavo Blanco Pegueros, socio del despacho Concilia Servicios Legales y Contables, explica que para evitar fuerteses importante que el contribuyente organice muy bien sus finanzas y no gaste más de lo que declarará ante la autoridad, es decir, hacer un empate de cuentas para que éstas coincidan ante el SAT.De acuerdo con el órgano desconcentrado de Hacienda,, o bien, a los que le hubiere correspondido declarar.Para tal efecto, también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes enLas sanciones por no aclarar a la autoridad el origen de esa diferencia en sus ingresos declarados y los gastos que tuvo, pueden ser equivalentes a lay el castigo puede ser, según explicó el abogado fiscalista Iván Pérez Ruiz.Expertos en la materia recomiendan evitar caer endedicando tiempo para conocer a profundidad el proceso, llevando un estricto control de sus finanzas personales, especialmente en el manejo de cuentas y tener los comprobantes y recibos en caso de recibir donaciones de familiares o créditos.En caso de caer en discrepancia fiscal, la autoridad notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas y el medio por el cual se obtuvo la diferencia.Una vez notificado,con que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, lasAcreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso gravado y se formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 de la Ley de ISR.