Acopla Isaac Alarcón su estilo a Vaqueros

Dallas, Texas.- Con la primera semana de apertura de los campos de entrenamiento de la NFL, también llegaron los primeros pequeños grandes problemas que el lindero mexicano de los Vaqueros, Isaac Alarcón ha tenido que sortear.



El egresado del Tac de Monterrey que inició la pretemporada con el equipo más popular de futbol americano, confesó que la velocidad del juego y el libro de jugadas han sido lo más complicado a lo que se ha enfrentado.



“Hay una nutrióloga en el equipo, estoy en peso. Los entrenamientos están pesados. El primer día me quería morir, quería vomitar, pero poco a poco le agarro la onda. Lo que necesito es concentrarme más es entender lo que está pasando en el campo. No hacemos tanto ejercicio como le dedicamos al libro de jugadas, entender lo que está pasando dentro del campo. Es lo que me estoy concentrando más”, confió Alarcón en una entrevista con la página de internet del equipo.



Alarcón es parte del programa internacional de la NFL que busca que más jugadores de todo el mundo se integren a la liga.



Dentro de estos días, el mexicano ha tenido la oportunidad no solo de probar sus aptitudes dentro del emparrillado sino también de convivir con estrellas de la organización.



“He hablado con Ezekiel Elliot, Dak Prescott, todos me han recibido muy bien en estos primeros días.



Como novato, Isaac Alarcón se está adaptando a un nuevo mundo.



“En México me acostumbré a ver gente más chapartita que yo. Me he sorprendido al ver a gente tan grande, seres humanos muy grandes”.



Aunque no logre quedarse en el roster final, Alarcón permanecerá toda la campaña aprendiendo dentro de los Vaqueros, pues es uno de los beneficios del NFL International Player Pathway Program.