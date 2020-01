Acribillan a familia en Zamora

Escuchar Nota

Zamora, Michoacán.- La noche de este miércoles, los integrantes de una familia fueron atacados por sujetos armados en las inmediaciones de la Tenencia de Ario de Rayón, perteneciente al municipio de Zamora, el padre murió mientras que su esposa e hija resultaron gravemente heridas.



La agresión se registró en la zona Centro de la citada comunidad, siendo reportada al número de emergencias 911 por vecinos de la zona, quienes pedían el apoyo de una ambulancia en la esquina formada por las calles Serapio Rendón y Aquiles Serdán, ha que habían varias personas baleadas.



Rápidamente al lugar se trasladaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, así como los paramédicos de Rescate y Salvamento, estos últimos quienes confirmaron el deceso del señor Carlos C., C., así mismo le brindaron los primeros auxilios la señora Guadalupe R., S., y a la menor Otilia Guadalupe C., R., de 7 años, las cuales fueron llevadas a un nosocomio, reportándose su estado de salud como delicado.



Sobre el caso trascendió que luego de perpetrar la agresión, los pistoleros abordaron una motocicleta y se dieron a la fuga con rumbo desconocido para evitar ser detenidos por las autoridades.



La zona quedó bajo resguardo de los uniformados y enseguida llegaron los Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes recolectaron los indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, así mismo el cadáver fue llevado a la morgue local.





Con información de la Voz de Michoacán