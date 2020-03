Acribillan a hombre en Azcapotzalco

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un hombre fue asesinado a tiros esta noche en Mártires de Jalapa y Miguel Hidalgo, Colonia Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.



Durante el incidente, paramédicos que atendían la emergencia fueron agredidos por un sujeto que se molestó porque la víctima no sería trasladada a un hospital, a pesar de que ésta ya había fallecido.



El hombre fue atacado por un sujeto que le disparó en la cabeza, lo que le provocó la muerte inmediata, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía.



Vecinos reportaron al número de emergencia que escucharon al menos 10 disparos, por lo que fueron movilizadas varias patrullas al lugar.



A los pocos minutos, paramédicos se presentaron para brindar primeros auxilios al sujeto baleado.



Sin embargo, los socorristas fueron víctimas de agresiones por parte de un sujeto que intentó obligarlos a trasladar a un hospital al afectado, quien ya no tenía signos vitales.



"Un tipo loco bajó casi a la fuerza a una paramédico y también quiso bajar la camilla para que se llevaran al herido a un hospital", contó un agente.



Al ver las agresiones, los policías que acordonaban la zona ayudaron a los paramédicos a retirarse a salvo.



Después, informaron al Ministerio Público correspondiente sobre el homicidio.



El hombre muerto fue identificado por sus familiares, quienes no se despegaron de la zona acordonada mientras arribaba personal de la Fiscalía de Homicidios.