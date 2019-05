Actitud digna y valiente, la de soldados retenidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una cobardía” el desarme y retención de militares en La Huacana, Michoacán, pero acotó que la actitud de los soldados “fue muy responsable, muy digna y muy valiente” y confirmó que el Ejército mantendrá una actitud prudente y de respeto a los derechos humanos.-¿Los militares van a poder defenderse? -se le preguntó en la conferencia matutina de hoy.-A nadie se le debe privar de la vida. Eso sí, hago un llamado a todos los mexicanos a que nos portemos bien. Ya pórtense bien -respondió.El mandatario consideró que la agresión a los militares en La Huacana fue una situación muy difícil, pero acotó que ello no le resta autoridad al Ejército.“Al contrario. Se trabaja en la capacitación para resolver sobre estos casos. Es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo”, indicó.López Obrador expuso que ha podido constatar la manera responsable con que actúan militares y marinos, y que si hay excesos, no se oculta nada.“El general Luis Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda Durán, cuando se comete un error o hay hechos lamentables, lo asumen”, dijo.Nuevamente señaló que la felicidad no se basa en obtener “relojes caros, ropa o la troca o comprar lo que se desea. Solamente lo barato se compra con el dinero, la dignidad no”.Por otra parte, expresó su acuerdo en que se suspenda la transmisión, a partir de mañana, de las conferencias matutinas en los estados donde el domingo habrá elecciones para gobernador, presidencias municipales y congresos locales.También, expresó, en caso de que se apruebe la revocación de mandato, no se transmitan en el periodo en que se lleve a cabo dicho proceso.Los soldados retenidos en Michoacán tuvieron una actitud «muy responsable, muy digna, muy valiente», dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.Los militares mantendrán en el futuro una «actitud prudente», porque son «conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos», añadió el mandatario en su conferencia diaria, cuando fue consultado sobre el episodio del domingo pasado.El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó en la víspera que los militares retenidos y desarmados en el municipio de La Huacana, la tarde del domingo, fueron liberados esa misma noche tras haber permanecido cerca de seis horas privados de la libertad.La retención de los soldados ocurrió después de que éstos se enfrentaron a civiles para repeler un ataque armado. Lamentablemente, una menor resultó lesionada, pero se encuentra estable», dijo Aureoles.La actitud de esos militares «fue muy responsable», subrayó López Obrador. «Lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Todo mi apoyo y mi respaldo» a marinos y soldados.Dijo que casos como el de Michoacán «son situaciones muy difíciles. Eto no les va a restar autoridad, al contrario, les da mas autoridad».Indicó además que se está trabajando en la capacitación de los integrantes de la Guardia Nacional para resolver circunstancias como la de La Huacana. «Pero es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo».