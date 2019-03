Activan alertas por desaparición de familia en Tlaquepaque

Sin dar mayores detalles sobre las líneas de investigación que se siguen en torno a la desaparición de una familia completa en Tlaquepaque, desde el pasado 16 de marzo, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, indicó que existe la posibilidad de que se hubieran ausentado por cuenta propia, aunque se continúan las investigaciones para dar con su paradero a la brevedad posible."Salen a abordo de un vehículo, padre, madre y niñas, sin ningún acto de violencia sin ser seguidos por nadie y a partir de ese momento la familia pierde comunicación con ellos; se está trabajando en labores de inteligencia, se efectuaron operativos de búsqueda inmediata. Estamos agotando líneas de investigación", expresó.Dijo que ante dicha posibilidad se pide a la familia pueda comunicarse con la dependencia u otros familiares, con la finalidad de hacer saber que se encuentran con bien, sin embargo, las investigaciones continuarán con otras líneas de investigación, de las cuales no dio mayores datos.Agregó que además de las Alertas Amber emitidas por las menores y el Protocolo Alba iniciado por Luisa Fernanda, su madre, ya fue abierta una alerta para la búsqueda, fuera de Jalisco, del vehículo en el que salieron.La fiscal señaló que ya se analiza el entorno de la familia y amigos para conocer si existía alguna clase de violencia dentro o fuera de la misma, pero por ahora tampoco hay indicios sobre amenazas hechas en su contra.Dijo también que tampoco se cuenta con alguna denuncia por violencia intrafamiliar hecha en alguna de las áreas de fiscalía, pero "es una parte que se toma en cuenta cuando se investiga la desaparición de una persona".Sobre el hecho de que no exista una ficha de búsqueda de Marcos Heliodoro, padre de las menores, Trujillo señaló que se debe a que hasta el no hay fichas de búsqueda de hombres, sin embargo existe la propuesta de ampliarse sin distinción de edad o sexo.Agregó que el hombre no tiene antecedentes penales en el Estado, sin embargo ya se indaga si es buscado por alguna otra autoridad, incluyendo investigaciones en el extranjero.A pesar de que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo el pasado 21 de marzo que este lunes sería lanzada una plataforma pública con la información actualizada sobre las personas desaparecidas en la Entidad, hasta la publicación de esta nota no había ningún sitio habilitado para tal fin.Líderes activistas no han ratificado denuncia por presunto "levantón" en TlaquepaqueLa fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, confirmó que la dependencia estatal cuenta con una denuncia por la desaparición de tres personas presuntamente "levantadas" por "hombres armados" el pasado 15 de marzo.Indicó que entre las víctimas se encuentra una persona con apellido Radilla, sin embargo, hasta el momento no se ha acreditado en la carpeta de investigación ningún vínculo de parentesco con Tita Radilla, activista mexicana en lucha por la desaparición forzada."No ha comparecido tampoco ella o algún familiar directo alguno ha comparecido o declarado, pero lo que se tiene es que coincide el apellido, nadie ha mencionado tener parentesco, pero no obstante desde el primer momento se efectuaron labores de búsqueda", expresó.Trujillo señaló que en las primeras indagatorias se indicó que las tres personas se hallaban conviviendo cuando sujetos armados se los llevaron en dos vehículos tipo sedán, aunque no se confirmó en la carpeta de investigación que tuvieran relación con algún agrupamiento militar, fuerzas federales, estatales o municipales. "Si en algún momento se acredita la fiscalía especializada tendría que hacer la remisión por incompetencia la Federación por el tipo de autoridad que intervendría", dijo.