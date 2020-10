Activan protocolo de búsqueda de niño desaparecido en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Elementos de la agencia de investigación criminal adscritos a la Sub Fiscalía de personas desaparecidas, activaron el protocolo detras el reporte de desaparición del niño de 13 años,Agentes de la sub fiscalía refieren que se emitió la alerta Amber y se ha tenido contacto con los familiares del menor para ubicarlo, se han emitido alertas a las centrales de autobuses y los hospitales con la intención de que el menor no salga de la ciudad.