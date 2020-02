Activista demandará a NFL por show del Super Bowl inapropiado

Escuchar Nota

"Prendí la televisión para ver el partido de fútbol, no para ver un espectáculo pornográfico. No prendí la tele la televisión para ver la entrepierna de JLo" aseguró.



Al parecer, no todos quedaron encantados con el show de medio tiempo dell, protagonizado por. Dave Daubenmira, un activista cristiano de Ohaio, Estados Unidos, anunció que planea una demanda millonaria contra la NFL, puesAsí lo anunció en un video que compartió en sus redes sociales, en el que anunció que buscará un abogado para iniciar una demanda colectiva contra la National Football League, Pepsi (marca patrocinadora del show), su compañía de cable y, dijo enfadado.La grabación dura más de 7 minutos, que aprovecha para preguntar "¿No les importa la mente de los niños, su inocencia? porque mí sí me importa.A su vez, mencionó que lo que ofrecieron fue un show de "un club de striptease", y que no cambió el canal porque no hubo ninguna advertencia sobre el contenido del espectáculo, aunque no lo vio completo.Daubenmire aseguró que su biblia afirma que ni su vista ni la de los niños puede presenciar ese tipo de espectáculos, por lo que ya se encuentra buscando un abogado para llevar a cabo la demanda.Actualmente,Con información de Milenio